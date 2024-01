Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, dice lo que significó el gol que le hizo a Saprissa

Jonathan Moya espera darle más alegrías a la afición de Alajuelense. (Jose Cordero)

Jonathan Moya empezó con el pie derecho en su nueva etapa con Liga Deportiva Alajuelense con un gol en el partido final de los 90 Minutos por la vida ante el Deportivo Saprissa y confesó que volvió a sentir una sensación que no percibía desde hace muchos años.

Su felicidad se notaba en su mirada y esa sensación que se le desborda es la que precisamente lo hizo tomar un nuevo impulso en su carrera.

“Es importante ganar y anotar, ya que para un delantero eso es confianza, la verdad que fue muy importante y estoy muy feliz, no tengo palabras para expresar mi regreso, sentir esta camiseta y con mucho orgullo salgo a dar lo mejor.

“No se los puedo explicar, me sentí como si estuviera debutando, se lo dije a mi hijo cuando iba a entrenar, que me sentía nervioso y feliz en la cancha, porque uno tiene que dar el mayor esfuerzo por los aficionados y el equipo, eso es lo que trato de hacer, sé mis cualidades, trato de aprovechar estas cosas y vamos a esperar el campeonato que estará muy bueno”, explicó.

Recalcó que revivir esos momentos le cayeron de maravilla tras unos meses complicados que vivió al otro lado del mundo.

“Mi paso por la India fue un poco extraño por diferentes situaciones extrafutbolísticas, no me hicieron disfrutar de esto tan bonito como es el fútbol y el regresar a Alajuelense, usar sus instalaciones y al personal que tienen, me hacen disfrutar de nuevo”, agregó.

Moya augura que tendrá un buen torneo, espera que el tiempo le dé la razón.