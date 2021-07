Jonathan Moya: “Espero que se me presente una oportunidad (en la Sele)”

Jonathan Moya espera tener una nueva oportunidad con la selección nacional, por lo que asegura que sigue trabajando duro para estar en la mejor forma posible para cuando ese momento se dé.

Moya, quien juega con el FC Anyang de la segunda división de Corea del Sur, habló con La Teja y contó que espera quedarse muchos años por allá porque se siente muy a gusto con la comida y con la seguridad que hay en ese país.

- ¿Le ha dado seguimiento a los partidos de la selección?

Sí, todos los veo, cuando están los del campeonato también saco el ratico.

- ¿Le hubiera gustado estar en la Copa Oro?

Sí, en la era de Rónald (González) no pude ser tomado en cuenta por la restricción del país, sí podía salir, pero no entrar sin hacer cuarentena. En la Copa Oro estaba en la lista (previa de 60 jugadores), pero por el tema de la vacuna y de la cuarentena, y el tiempo que tardaba la copa, no se pudo. Al final, estoy triste, pero tampoco puedo agachar la cabeza, no es culpa mía ni de la Sele, es un tema mundial y tenemos que vivir con eso.

- La Sele no ha consolidado a un 9, ¿cuánto le puede aportar usted al equipo?

Sigo trabajando, hago las cosas bien, no solo cuando estaba en Alajuelense, sino también acá, siempre con la convicción y las ganas de estar (en la Sele). Les deseo el bien a todos, a los de mi posición también, es un puesto donde se ha criticado mucho porque todavía no está elegido el delantero, pero todos los compañeros trabajamos fuerte para ganarnos ese puesto.

El último partido que tuve (con la Sele) fue contra el País Vasco, fue mi primer gol (con la Sele), estoy contento y entonces creo que debo esperar la oportunidad de ser convocado para mostrarme y ganarme ese puesto. No he podido por la pandemia, pero lo que queda es apoyar al equipo. Si me toca, espero hacerlo de la mejor manera para ganármelo sanamente.

- ¿Siente que la lejanía impide que vuelvan los ojos hacia usted?

Cuando me vine no lo vi así, eran miles de kilómetros a una liga que no se ve mucho, pero era una mentalidad de no perderme del radar de la Sele. Sabía que si hacía las cosas bien y si me ganaba un puesto y tenía minutos, me iban a volver a ver. Eso ha pasado, he sido llamado, no he podido ir, pero eso habla del trabajo que hago acá.

- ¿Cómo ve la incorporación del nuevo técnico?, ¿cree que eso le pueda abrir las posibilidades nuevamente?

Ahora todos empezamos de cero. Sigo trabajando, al final lo importante es no perder ritmo, jugar y tener minutos y seguir en la órbita del cuerpo técnico. Es una decisión de ellos y voy a respetar la que tomen.

-¿Cómo se ha sentido en Corea?

Bien, para nadie es un secreto que la adaptación es difícil, pero confié en Dios que me iba a salir bien todo. Me acostumbré rápido al clima, a los compañeros, al cuerpo técnico, al estilo de juego. Las cosas se fueron dando poco a poco, estoy feliz de vivir aquí. Es tranquilo y espero quedarme muchos años.

- ¿Cuál es el cambio más marcado de vivir en ese país?

Hay varios, la seguridad es un tema que me gusta mucho, las personas son amables; en el ámbito del fútbol, es diferente, es más rápido, más dinámico, me tuve que acostumbrar.

- ¿Qué es lo que más extraña de Costa Rica?

La familia, los amigos, a mi hijo lo extraño mucho. Cada día que pasa pienso en él, pero eso me da fuerza para trabajar fuerte en los entrenamientos y en los partidos y en un futuro darle lo mejor a él. Extraño el arroz, los frijoles, la natilla, que no consigo aquí, el hablar el mismo idioma, tomar un café, pero son experiencias. Es otra cultura, la verdad no me arrepiento, es un paso importante en mi carrera.

- ¿Hay algún otro latino por allá que le haya ayudado con la diferencia cultural?

Tengo un compañero brasileño, otro italiano, no hablan tanto español, solo porutgués, pero con él (brasileño) salimos a comer, a tomarnos un café o a un mall. Con Elías (Aguilar) he tenido conversaciones, pero aún no hemos ido a comer y con una familia que me trajo cosas de Costa Rica, pues no he tenido la dicha de ir a visitarla, pero me abrieron las puertas de la casa y espero ir.

- ¿Cómo le ha ido con las comidas?, ¿qué es lo más raro que ha probado?

Hay que acostumbrarse, cuando vas a un país nuevo y vives allí, es lo que pasa. Al principio no encontraba las cosas, pasaron meses y pude conseguir arroz y frijoles, pollo, pescado. Pero la comida aquí es rica, picante, pero rica. En casa trato de cocinar parecido a Costa Rica. Lo más raro que comí fue anguila y la verdad me sorprendió porque sabe muy buena.