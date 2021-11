Jonathan Moya forma parte del 11 ideal de la liga de ascenso de Corea del Sur

Jonathan Moya anotó 13 goles en 28 partidos. Instagram. Jonathan Moya anotó 13 goles en 28 partidos. Instagram.

El delantero Jonathan Moya, jugador costarricense del FC Anyang de la segunda división de Corea del Sur, recibió un reconocimiento por la buena temporada que tuvo con el club.

Moyata forma parte del “11 ideal” del año, gracias a los 13 pepinos que marcó en 28 partidos con el equipo surcoreano.

El atacante publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento.

[ Aficionada se rajó como la manta con Jonathan Moya: “¡Rico, papacito, te amo!” ]

“Gracias Dios por dejarme terminar este año futbolístico de la mejor manera. No fue nada fácil, pero te doy gracias por ayudarme a estar fuerte para cada adversidad y reto que tuve.

“Siempre escuchaste mis oraciones, me dejaste cumplir cada una de las metas que me propuse y las otras que no logré sé que el próximo año las cumpliré. Gracias a cada una de las personas que me apoyaron, hijo, familia, amigos, aficiones. Todo sacrificio tiene su recompensa”, escribió Moya.