Jorge Alejandro Castro recordó, 20 años después, quién decidió bautizarlo como “El Tanque”

Jorge Alejandro Castro, exjugador del Saprissa y de la Selección Nacional, contó quién fue la persona que lo bautizó como “El Tanque”.

El exdelantero relató que han pasado 20 años desde que un periodista y narrador deportivo decidió ponerle tan singular sobrenombre.

En un video publicado en sus redes sociales, Castro se hizo acompañar del periodista Rodolfo Méndez, de Columbia, quien le puso el apodo, mientras describía una jugada.

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El exjugador Jorge Alejandro Castro contó el origen de su apodo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La razón del apodo del Tanque

Don Rodolfo relató cómo fue que nació este apodo, que quedó para la posteridad.

“Era el año 2006, en un partido del premundial sub-17 del 2007 que se jugó en Corea del Sur. Era un partido Costa Rica vs. El Salvador, en el estadio Cuscatlán, y la cancha estaba pésima.

“Jorge Alejandro Castro toma la bola casi de media cancha, se llevó a todo el mundo, al barreal y yo pensé: ‘Un tractor le hubiera pasado por encima’, pero ya hay jugadores a los que le dice tractores, entonces pensé: ‘Es un tanque, un tanque se llevó la bola, se fue al área y remató’, y así se quedó”.