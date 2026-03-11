El día que asaltaron al Tanque Castro en San Sebastián y le robaron su premio más preciado

Lo que debía ser uno de los momentos más felices para Jorge Alejandro Castro terminó convertido en un recuerdo amargo.
Con apenas 15 años y luego de ganar unos tacos de fútbol como premio por ser goleador, el Tanque recordó el día en que fue asaltado en San José, sin siquiera llegar a estrenar dichos zapatos, según contó al agente Joaquim Batica, en su pódcast.
La historia del asalto
El exdelantero del Saprissa recordó lo mal que la pasó ese día.
“Me dieron un premio, unos tacos de fútbol y me los robaron, no los pude ni estrenar. Ese día tomé bus y ya era tarde. Era un jovencito de 15 años e iba con la taquerita; llegué a una parada en San Sebastián y pasaron y me los robaron.
“Le dije a mis papás: ‘Papi, mami, quedé de goleador y me dieron unos tacos, pero me los robaron’”, afirmó.
El Tanque contó que lo amenazaron y hasta le mostraron un arma blanca, por lo que el exjugador no lo pensó dos veces para entregar sus pertenencias. Y en medio de la incertidumbre, contó lo que su madre le dijo ese día:
“Recuerdo que mi mamá me dijo: ‘Tranquilo, es un premio, usted lo ocupaba, le gustaba y demás, pero va a ser el primer premio de muchos’”.