Deportes

El día que asaltaron al Tanque Castro en San Sebastián y le robaron su premio más preciado

Jorge Alejandro Castro recordó el día en que lo asaltaron en una parada en San Sebastián

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Lo que debía ser uno de los momentos más felices para Jorge Alejandro Castro terminó convertido en un recuerdo amargo.

Con apenas 15 años y luego de ganar unos tacos de fútbol como premio por ser goleador, el Tanque recordó el día en que fue asaltado en San José, sin siquiera llegar a estrenar dichos zapatos, según contó al agente Joaquim Batica, en su pódcast.

LEA MÁS: ¿Marcel Hernández o Mariano Torres? El “Tanque” Castro abre debate sobre el mejor extranjero en Costa Rica

El exjugador Jorge Alejandro Castro recordó uno de los episodios más duros de su vida. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La historia del asalto

El exdelantero del Saprissa recordó lo mal que la pasó ese día.

“Me dieron un premio, unos tacos de fútbol y me los robaron, no los pude ni estrenar. Ese día tomé bus y ya era tarde. Era un jovencito de 15 años e iba con la taquerita; llegué a una parada en San Sebastián y pasaron y me los robaron.

“Le dije a mis papás: ‘Papi, mami, quedé de goleador y me dieron unos tacos, pero me los robaron’”, afirmó.

LEA MÁS: El “Tanque” Castro y el susto que se llevó con el esposo de la mujer que lo sacó del estadio

El Tanque contó que lo amenazaron y hasta le mostraron un arma blanca, por lo que el exjugador no lo pensó dos veces para entregar sus pertenencias. Y en medio de la incertidumbre, contó lo que su madre le dijo ese día:

“Recuerdo que mi mamá me dijo: ‘Tranquilo, es un premio, usted lo ocupaba, le gustaba y demás, pero va a ser el primer premio de muchos’”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jorge Alejandro CastroEl Tanque
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.