El día que asaltaron al Tanque Castro en San Sebastián y le robaron su premio más preciado

Lo que debía ser uno de los momentos más felices para Jorge Alejandro Castro terminó convertido en un recuerdo amargo.

Con apenas 15 años y luego de ganar unos tacos de fútbol como premio por ser goleador, el Tanque recordó el día en que fue asaltado en San José, sin siquiera llegar a estrenar dichos zapatos, según contó al agente Joaquim Batica, en su pódcast.

El exjugador Jorge Alejandro Castro recordó uno de los episodios más duros de su vida. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La historia del asalto

El exdelantero del Saprissa recordó lo mal que la pasó ese día.

“Me dieron un premio, unos tacos de fútbol y me los robaron, no los pude ni estrenar. Ese día tomé bus y ya era tarde. Era un jovencito de 15 años e iba con la taquerita; llegué a una parada en San Sebastián y pasaron y me los robaron.

“Le dije a mis papás: ‘Papi, mami, quedé de goleador y me dieron unos tacos, pero me los robaron’”, afirmó.

El Tanque contó que lo amenazaron y hasta le mostraron un arma blanca, por lo que el exjugador no lo pensó dos veces para entregar sus pertenencias. Y en medio de la incertidumbre, contó lo que su madre le dijo ese día:

“Recuerdo que mi mamá me dijo: ‘Tranquilo, es un premio, usted lo ocupaba, le gustaba y demás, pero va a ser el primer premio de muchos’”.