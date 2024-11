¿Jorge Luis Pinto al Puntarenas FC? Dirigencia porteña aclara la situación con el entrenador

Jorge Luis Pinto sonó como candidato del Puntarenas FC. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

¿Jorge Luis Pinto dirigiendo de nuevo en Costa Rica? En las últimas horas, el nombre del técnico colombiano sonó con fuerza en un club local.

Héctor Trejos, gerente del club porteño, confirmó este miércoles, que Pinto fue uno de los candidatos para llegar al Puntarenas FC, luego de la salida de Luis Fernando Fallas.

“Hablamos con él, pero no es una opción porque está dirigiendo al Unión Madgalena y en este momento tiene un compromiso con el club. Era una de las opciones que estábamos manejando.

“Ahora nos concentraremos en alguien que conozca del medio, puede ser nacional o extranjero, porque en la situación que está el equipo no podemos dárselo a alguien que no sepa del medio. Queremos a alguien que tenga carácter, fuerza y que tenga claridad de hacia dónde vamos; porque no es solo sacar al Puntarenas de la zona de descenso, es también hacerlo llegar a los primeros lugares”, afirmó.

Trejos comentó que este domingo, para el partido entre el Puerto y San Carlos, César Alpízar, asistente del club estará en el banquillo.

Héctor Trejos Puntarenas FC Gerente General 12 de noviembre del 2024 Fotografía: Rafael Pacheco

Pero el exentrenador de Alajuelense y de la Selección no fue el único que estuvo en la mira, su compatriota Carlos Restrepo y el argentino Hugo Viegas fueron contactados por los dirigentes porteños, sin embargo, debido a sus compromisos profesionales no pueden llegar al equipo chuchequero.

En este momento, Pinto dirige al Unión Magdalena de la segunda división de Colombia.