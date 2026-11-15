Jorge Luis Pinto rechazó una oferta en Costa Rica para evitar un enorme conflicto

Jorge Luis Pinto aseguró que estuvo a punto de volver a dirigir en Costa Rica, pero no lo hizo para evitar una “guerra”.

El extécnico de la Selección Nacional conversó con la periodista Lizeth Castro, para el podcast “Desde el alma” y reveló que recientemente tuvo ofrecimientos para volver al país e inclusive recibió llamados de equipos de Guatemala, Perú y Venezuela, pero quiere escoger una oferta con la que se sienta muy feliz.

Pinto dijo respetar y admirar mucho a la institución que en Tiquicia lo contactó, pero por sus sentimientos, no podía llegar al banquillo de ese club.

Jorge Luis Pinto dijo que un equipo tico buscó sus servicios como entrenador. Foto: Facebook Linafa. (Foto: Facebook Linafa. /Foto: Facebook Linafa.)

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Lo que dijo Jorge Luis Pinto

Jorge Luis dice que está en un momento pleno de su vida, feliz física y mentalmente y recientemente participó en un seminario organizado por Linafa.

“El momento del fútbol tico no es el mejor, bajó, no sé qué pasó y por eso he venido a entregarle conceptos a los formadores, entrenadores jóvenes.

“No busco afanadamente, no estoy enfermo por eso, he ido a varios equipos, me he ido de los equipos y me vine de Emiratos Árabes porque el idioma es complejo, no tanto las costumbres, pero no podía hacerme entender”, comentó.

Luego, reveló que un equipo costarricense quiso hacerse de sus servicios, pero no pudo aceptar su ofrecimiento.

“Iba a haber una guerra y no quiero ser el culpable, no acepté por sentimientos deportivos, no creía que debía hacer eso.

“Soy muy respetuoso de ese equipo, lo respeto, lo admiro es una institución muy grande, pero no quería cometer ese error sentimental.

“En este momento vivo estudiando fútbol, miro partidos, escribo mucho, dicto conferencias y me siento muy feliz, pero mi pasión es dirigir, no hay la mayor duda”, dijo.