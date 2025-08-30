Jorge Martínez festeja un año más en Teletica y abre su corazón en medio de las transformaciones en Deportes

Jorge Martínez celebró 27 años de trabajar en Teletica. Instagram Jorge Martínez. ( Instagram Jorge Martínez. /Instagram Jorge Martínez.)

El periodista Jorge Martínez celebra un año más de trabajar en Teletica y en medio de los cambios que ha sufrido el departamento de Deportes, en donde labora, se mostró agradecido y feliz por seguir aportando al canal del trencito.

Este sábado, Jota usó sus redes sociales para contar todo lo que ha vivido en casi tres décadas de experiencia y está más que agradecido con la oportunidad de seguir trabajando para la familia Picado.

Recordemos que a inicios de agosto trascendió que Jorge dejaría la dirección de Teletica Deportes y pasaría a ser periodista y presentador, pero el canal aclaró que el comunicador seguiría en su cargo.

El experimentado comunicador es el director de Teletica Deportes.

Este fue el emotivo posteo que compartió Martínez en su cuenta de Instagram:

“Hoy hace 27 años, empecé el sueño de trabajar en Teletica. Y esa aventura continúa, a la espera de seguir acumulando más experiencias y oportunidades de vida.

“No puedo estar más agradecido por la confianza depositada en mí y las grandes alegrías que he vivido con familia de Televisora de Costa Rica. Seguiremos entregando esfuerzo, dedicación y compromiso cada día que pertenezca a la empresa. Gracias infinitas”.

