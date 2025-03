José Giacone afronta la que podría ser su verdadera prueba de fuego en el Saprissa

José Giacone enfrenta una prueba de fuego, el domingo ante Cartago. Este fin de semana trascendió que el timonel tiene las horas contadas. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

José Giacone, técnico del Saprissa, camina sobre la cuerda floja y su futuro en el equipo morado es incierto.

Al entrenador argentino lo señalan como uno de los responsables de la crisis deportiva en el conjunto tibaseño y el jueves por la noche, luego de la eliminación de los saprissistas en la Copa de Campeones de Concacaf, los fanáticos explotaron contra el timonel.

Giacone tendrá una verdadera prueba de fuego este domingo, cuando enfrente al Cartaginés, a las 6 de la tarde, en el estadio Fello Meza y solo una victoria lo mantendría en la “S”.

Este fin de semana trascendió que en Saprissa ya buscan al que sería su reemplazo, el periodista Daniel Murillo, de ESPN Centroamérica, reveló que la dirigencia se inclina por un entrenador español y en La Nación aseguran que un tico podría tomar las riendas del equipo.

15 puntos tienen los morados en el Clausura 2025.

La realidad es que la relación Giacone - afición está bastante desgastada y los fiebres señalan al argentino, como uno de los principales responsables del momento deportivo del club.

En redes sociales, las críticas hacia José y su cuerpo técnico son constantes y en el estadio pasa algo similar. El 20 de febrero pasado, en la Cueva, algunos aficionados se unieron para gritarle al entrenador, antes de iniciar el segundo tiempo contra el Vancouver. La victoria de esa noche y luego contra Sporting bajaron las aguas, pero luego de la eliminación de Concacaf volvieron a subir.

A inicios de octubre, en el Saprissa presentaron al sudamericano como el reemplazo de Vladimir Quesada. Con Giacone en el banquillo, el Monstruo quedó en el camino en la fase final del torneo de Apertura 2024 y así va el Sapri luego de 10 jornadas del Clausura 2025: 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, está en el cuarto lugar con 15 puntos.

El principal cuestionamiento de la afición, además de los resultados, es la forma en la que el equipo se ve en cancha y para algunos, Saprissa carece de una idea de juego.

Los morados llevan 15 puntos en el Clausura 2025. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Insostenible

El periodista de Deportes Repretel Daniel Martínez cree que la salida de Giacone está cerca.

“Una derrota contra Cartaginés haría que la dirigencia termine de tomar una decisión. Recordemos que el 16 de febrero, Juan Carlos Rojas lanzó un fuerte mensaje y uno leyendo entre líneas podría decir que estaban valorando la decisión de dejar fuera a Giacone.

“Las cosas se alivianaron con la las victorias de la semana pasada; sin embargo, la derrota ante el Vancouver y perder contra Cartaginés podría provocar la salida del técnico morado”, afirmó.

El comunicador afirmó que el rendimiento del Saprissa ha sido irregular desde las primeras fechas y la gota que derramó el vaso fue la eliminación de los morados en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Me parece que este Saprissa es muy parecido al de Roy Myers, que mostraba poco juego en la cancha.

“Además, creo que la dirigencia es consciente de que el rendimiento del equipo no es el óptimo, si mañana (domingo) pierde, a más tardar el lunes o martes se anuncia su salida”, destacó.

Ante la pregunta, ¿quién sería la persona ideal para sustituir a Giacone?, la respuesta fue:

"Hablar de técnico ideal en Saprissa es complicado, porque han llegado personas con equipos muy irregulares y han sido campeones. La receta no es un técnico caro, porque parece que Saprissa ahorita no tiene la capacidad para pagarlo, sino que se ponga serio en el torneo local para sacar la tarea", afirmó.

El presidente morado, Juan Carlos Rojas, guarda silencio sobre lo que pasó con el equipo canadiense. José Cordero. (Jose Cordero)

Inesperado

El entrenador Marvin Solano resaltó que es difícil saber si una derrota o un empate contra Cartago le podría costar la cabeza al entrenador. Pero si algo tiene claro Marvin, es que el nivel del Monstruo en el certamen tico es pobre.

“A veces los dirigentes nos sorprenden cuando menos se espera y pueden tomar una decisión contraria a la que esperarían los aficionados. Es cierto que el equipo no se ve bien en el torneo nacional, ni en lo internacional, Saprissa no jugó tan mal en la Copa Concacaf, pero, nuevamente, los números no le dieron y por lo tanto, no se alcanzó el objetivo.

“Sin embargo, no podemos esconder que el equipo no se ve con claridad en lo que está haciendo, no ha logrado acomodarse a la idea de juego del entrenador y su rendimiento es bastante pobre y al final, los entrenadores dependemos de los resultados, agregada a la presión de los aficionados y a veces, los dirigentes toman en cuenta el malestar de la afición“, afirmó.

- ¿Es lo más sano cambiar de entrenador a estas alturas del torneo?

“Depende, a veces el cambio funciona, los jugadores deben adaptarse rápido a la idea del juego de su entrenador y en Costa Rica esto se ha convertido en una moda, la forma de escoger a los técnicos, a ver si pegan.

“La escogencia de un entrenador es una lotería, en Saprissa han confiado en extranjeros y las experiencias no han sido buenas. Recordemos A Iñaki Alonso, llegó para el Apertura 2021, quedó subcampeón y luego estuvo 4 meses y no pudo consolidar al equipo, entonces no siempre es seguro que un entrenador de afuera tendrá éxito en el equipo", declaró.