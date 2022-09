José Giacone se atrevió a reconocer algo que otros técnicos maquillan

José Giacone se fue con un sin sabor de este torneo, Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Cuando a muchos entrenadores les mencionan la palabra fracaso, se les para el pelo y buscan mil excusas para no reconocerlo.

José Giacone, técnico de Sporting FC, no se anduvo por las ramas para admitir que lo que quería era la clasificación a las semifinales.

“Nosotros queremos clasificar y para mí es un fracaso no clasificar, así de simple; no hay mucho qué decir o adornarle. Yo siempre juego a ganar, no es medias tintas.

“Las charlas hacia adentro del equipo son que estamos parejos con los demás, y se muestra en la cancha y en los juegos.

“Tuvimos partidos muy parejos ante la Liga, Herediano, hoy contra Saprissa, pero al final nos vamos con las manos vacías, en algo estamos fallando. Jerarquía, liderazgo, de manejo, no sé, hay que hacer un análisis. Para mí no clasificar es un fracaso”, comentó.

Los detalles mataron a Sporting según su técnico. Foto: Albert Marín

Giacone dijo que en los partidos que les quedan --contra San Carlos y Pérez Zeledón-- saldrán a jugar con el orgullo herido por dejar pasar la oportunidad (de clasificar).

“Este es un torneo que nos tocó con un Herediano avasallador, con Liga Deportiva Alajuelense herida por perder la final, en nuestra zona nos tocó eso y no es lamentarse, porque había que competir.

“El equipo lo hizo en realidad a medias, porque te queda el sinsabor de jugarles de igual a igual a esos equipos y perder por pequeños grandes detalles que vuelcan los resultados”.