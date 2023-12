José Giacone tiene gran recompensa tras ganar el título de campeón con Diriangén de Nicaragua

José Giacone llevó al Diriangén al título en su primer torneo en el club. (Diriangén)

José Giacone, entrenador argentino radicado en Costa Rica desde hace muchos años, recibió muy buenas noticias tras ganar el título con el Diriagén de Nicaragua la semana pasada.

Mediante un anuncio oficial en sus redes sociales, el Cacique oficializó la renovación de contrato del técnico por los próximos dos años.

“El profesor José Giacone ha extendido su vínculo con Diriangén hasta el año 2025. ¡Juntos trabajaremos por los nuevos objetivos trazados! Desde ya enfocados en buscar la 32″, publicaron.

La noticia fue bien tomada por los aficionados albinegros en general, tras triunfar en la final ante el Real Estelí en la propia casa del Tren del Norte, club que dio de qué hablar en Costa Rica la temporada que finalizó por su actuación en la Copa Centroamericana, competición en la que eliminó al Deportivo Saprissa en la Cueva y adonde también fue subcampeón.

Giacone terminó apostando por la continuidad de un proyecto en el que fue exitoso en su primer semestre, dejando de lado algunas opciones que tuvo en el fútbol costarricense, como con el Cartaginés, club que lo tanteó por sus servicios, como reconoció el DT a La Teja.

“Tengo un contrato que tiene una cláusula de rescisión, pero no hemos hablado con Cartaginés. Sí he tenido conversaciones amenas con Leonardo Vargas, el hijo, pero no hay nada de propuesta firme o formal. Soy un técnico de respetar los contratos”, nos dijo dos días antes de renovar su contrato.

