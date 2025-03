José Luis “Puppy” López contó que un equipo grande le ofreció un platal antes de irse al Saprissa

José Luis López, exjugador del Saprissa reveló que antes de llegar al Saprissa fue buscado por otro equipo grande. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

José Luis López, exvolante del Deportivo Saprissa, confesó que antes de llegar al equipo morado, otro club grande le ofreció un platal para que se incorporara a sus filas.

El Puppy concedió una entrevista a la página “Monstruo Locura” y en ella reveló cómo fue que había llegado a la “S”, luego de su buen paso por Herediano. López se convirtió en jugador morado en junio del 2003.

El exfutbolista de 43 años recordó que lo contactaron de Alajuelense, luego de jugar con la Selección Sub-20.

“Se me acercó un directivo de la Liga, llegó a mi casa para decirnos a mis papás y a mí que querían que me fuera a la Liga. En ese momento, yo ganaba 75 mil colones en Herediano y me ofrecieron 600 mil.

“Mi papá me peló los ojos y me dijo ‘aguántese’; eso fue un sábado y le dijimos que el lunes le daríamos una respuesta. Días después lo llamé y le dije que quería ₡1 millón y me respondió: ‘se me fue muy arriba, habrá una reunión de junta directiva y ahí lo veremos’”, recordó.

El Puppy afirmó que un miércoles, estaba en la cancha del estadio Eladio Rosabal Cordero y lo llamó Aquil Alí, directivo rojiamarillo. El exjugador fue a la oficina de Alí y ahí lo confrontaron, porque se habían enterado de que estaba negociando con los manudos.

“‘¿Es cierto que estás negociando con la Liga?’, ‘¿cuánto te están ofreciendo?’”, me consultó Alí.

“Yo le dije que me estaban ofreciendo ₡1.500.000 y me dijo que me daban más, me iban a pagar ₡1,6 millones y acordamos. Ese día firmé 3 años con Herediano y me devolví al entrenamiento, parecía que todo estaba bien”, dijo.

Jorge Alarcón era el gerente deportivo del Saprissa cuando el Puppy llegó al equipo morado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

José Luis afirmó que cuando terminó la práctica, tenía decenas de llamadas de su papá y del directivo manudo, y minutos después, Aquil Alí lo sorprendió con otra noticia.

“Me dijo que iba para Saprissa, a modo de préstamo; yo no lo podía creer, porque minutos antes había firmado con Herediano, y no me di cuenta de cómo negociaron mi préstamo, pero ahí estaba.

“Mi papá me llamó para reclamarme y traté de calmarlo, cuando le conté lo que me iban a pagar. El directivo, don Fernando Salazar, que en paz descanse, me dijo que cómo le hacía eso, y a las 3 p.m. me estaban esperando en el estadio Saprissa. Jorge Alarcón me recibió y me dijo que estaba contento por tenerme en el club y por la tarde de ese miércoles firmé un contrato por 6 mil dólares (₡2,9 millones al día de hoy)”, comentó.