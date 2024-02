José Luis Quirós mostró una rara actitud ante posible convocatoria a la Selección Nacional

Para cualquier jugador del mundo, una convocatoria a la Selección Nacional de su país es el motivo perfecto para elevar su rendimiento y dar lo mejor de sí en cada partido, pero al cartaginés José Luis Quirós, no lo desvela un llamado al equipo de todos.

José Luis Quirós por su rendimiento merece una convocatoria pero su actitud poco ayuda. (Marvin Caravaca)

Quirós ha sido de los hombres más constantes del equipo del entrenador Mario García, y ha ido creciendo en su juego, pero no se muere por estar en la Tricolor. No es que diga que no irá si es tomado en cuenta, pero ante la pregunta, su respuesta fue algo inusual.

A José Luis le preguntaron si siente que le falta oportunidad en la Tricolor.

“No, ni siquiera lo he pensado, se dará en el tiempo de Dios, eso a mí no me importa. Será Dios y cuando Él quiera. Nunca lo espero, yo solo trabajo y que sea Dios el que decida.

Quirós juega por la derecha y es un hombre con una gran condición física. El propio técnico brumoso, García, ha expresado que puede ser útil en la Selección Nacional.

También expresó que como no tiene redes sociales, no se da cuenta de lo que la gente dice en su entorno.”Ni sé la verdad, no me interesa, no tengo redes, nunca he pedido Selección y solo Dios sabrá cuándo tenga que ir”, añadió.

“Es un futbolista que corre y corre, con ese fondo físico impresionante... te hace goles, te defiende, es un jugador superútil. Jugadores así potencian mucho el fútbol de Costa Rica, no me sorprende ese despliegue que tiene, cuenta con gol, marca, hace grandes recorridos, juega fácil. Es moderno”, expresó García a inicios de febrero.

Habrá que esperar si el entrenador de la Mayor, Gustavo Alfaro, toma en cuenta a Quirós, quien sin duda, aunque no lo diga, desea que se le abran las puertas de par en par en la Tricolor.