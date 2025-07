José Luis Quirós no olvida el partido más caliente contra Saprissa en la Copa Centroamericana

José Luis Quirós (12) jugador del Cartaginés recordó lo que se vivió en el juego contra Saprissa, por la Copa Centroamericana. José Cordero. (Jose Cordero)

Saprissa y Cartaginés volverán a enfrentarse en la Copa Centroamericana, reviviendo un duelo memorable. José Luis Quirós, quien vivió de cerca aquel intenso partido en la edición del 2023, comparte lo que significó ese día frente a los morados.

Ambos equipos se verán nuevamente las caras en ese torneo dos años después. En aquella oportunidad, un gol de Javon East le dio la victoria a los saprissistas, en la primera fecha del grupo A, que se disputó el 3 de agosto del 2023.

El volante de 25 años vivirá una Copa Centroamericana muy distinta, porque no podrá jugar, debido a una lesión de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, sin embargo, recuerda cómo enfrentaron aquel importante duelo con los morados y las expectativas que se tejen sobre Cartago, de cara al encuentro de este martes.

Cartaginés, al mando de Andrés Carevic, llega a la Centroamericana luego de estrenarse con derrota en el Apertura 2025; mientras que el Monstruo derrotó por la mínima a Pérez Zeledón y están con la motivación al tope. El encuentro será a las 8 p. m. y se podrá ver por ESPN o Disney Plus.

Javon East marcó el gol para los morados. José Cordero. (Jose Cordero)

Intensidad

Quirós recordó que en los primeros minutos tuvo una clara opción para abrir el marcador contra los morados y desde ahí demostraron que tenían todas las intenciones de sacar el resultado.

Sin embargo, el jamaiquino rompió la red de Darryl Parker en la segunda parte, esfumando las esperanzas de los de la Vieja Metrópoli.

“Paulo Wanchope era nuestro técnico y en él la tónica siempre era la intensidad, ser muy aguerridos, siempre nos pedía intensidad y eso se vio reflejado durante el partido.

“Los juegos internacionales son muy intensos y además, el enfrentar al Saprissa añadía también una intensidad extra”, destacó.

Quirós lamentó el no poder jugar contra la “S”, por el tema de su lesión.

“La verdad es que al viernes aún no pensábamos del todo en el partido contra Saprissa, porque el objetivo era Liberia. Nos enfocamos en ir partido a partido, ahora sé que mis compañeros lo darán todo, Cartaginés merece seguir en la competencia internacional y sé que los jugadores se esforzarán para sacar el resultado.

“Estos torneos ilusionan a cualquier jugador, es una buena oportunidad para darse a conocer, pero yo no puedo pensar en eso, lo más importante para mí es mi recuperación”, manifestó.

Chope volverá al banquillo en un torneo internacional, dirigiendo ahora a los morados. José Cordero. (Jose Cordero)

Una deuda

Cartaginés tiene una deuda en cuanto a duelos contra Saprissa se refiere, en el plano internacional.

De acuerdo con Concacaf, “a nivel general entre Saprissa y Cartaginés en torneos oficiales de clubes de Concacaf será el encuentro número 8, los otros fueron en la Copa Fraternidad Centroamericana (6) el Monstruo consiguió 3 victorias y se dieron 3 empates”.

Cartago aún no gana un juego internacional oficial ante Saprissa, la última vez que este club no perdió ante el Sapri fue en la Copa Fraternidad Centroamericana 1976 en un empate 0-0, era la Fecha 6 de la segunda vuelta de la fase de grupos, han pasado casi 50 años desde que el Cartaginés no perdió ante Saprissa a nivel internacional.

De sus últimos 85 partidos disputados entre sí en toda competencia, el Deportivo Saprissa ganó 36, perdió 24 y empataron 25 veces.