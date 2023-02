José Miguel Cubero se despide de Alajuelense con unas sentidas palabras

José Miguel Cubero fue campeón nacional y de la Liga Concacaf en su paso por Alajuelense. (Jose Cordero)

José Miguel Cubero, nuevo futbolista del Puntarenas FC, aprovechó la tarde este miércoles para dedicar unas palabras de agradecimiento y de despedida a la afición de Alajuelense, club en el que estuvo los últimos cinco años.

En una publicación realizada en Facebook, el volante afirmó que se va con el corazón agradecido del club en el que, según afirma, pasó momentos muy lindos.

“Querida afición liguista:

Hace algunos años llegué a esta institución cargado de retos y mucha ilusión. Sabía que iba a ser difícil ganarme su cariño por mi pasado (al venir del Herediano); sin embargo, estaba seguro de lo que quería lograr en Alajuelense.

“Hoy gracias a Dios puedo decir que me voy lleno de orgullo y agradecimiento por cada minuto que me tocó defender estos colores en la cancha, las victorias me hicieron más feliz y las derrotas más fuerte. Me llevo en mi corazón a una gran afición, a una gran familia que siempre recordaré con mucho aprecio.

“Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, junta directiva, administrativos, personal en general y a todos ustedes que siempre estuvieron ahí. Nos vemos en el camino, abrazo grande, Cube.

“Muchas gracias por todo”, finalizó la publicación.

Hasta este lunes fue que Alajuelense y Puntarenas hicieron oficial la salida y llegada del futbolista. Su ligamen con los manudos había finalizado en diciembre.

El anuncio fue un formalismo, dado que Cubero quedó inscrito en la Unafut con los chuchequeros desde enero, pero no se dio a conocer entonces, mientras se recuperaba de una lesión de rodilla, la cual le dieron chance de tratarla en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense.

José Miguel se integró esta semana a los entrenamientos con el cuadro porteño

Alajuelense no abandonó a jugador lesionado a pesar que ya firmó con otro equipo