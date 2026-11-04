José Saturnino Cardozo apareció en Puente Piedra junto a un jugador de un equipo grande

El técnico José Saturnino Cardozo reapareció en la escena pública luego de quedar fuera del Municipal Liberia.

Este martes, el entrenador paraguayo apareció en el estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC, durante el encuentro entre los albinegros y el Municipal de Pérez Zeledón.

El Pepe se vio al lado de un jugador de un club de primera división.

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José Saturnino Cardozo llegó a ver el partido entre Sporting FC y Pérez Zeledón. Foto: Ascenso total. (Foto: Ascenso total./Foto: Ascenso total.)

Bien acompañado

En territorio griego, el sudamericano llegó acompañado de Fernando Lesme, delantero del Club Sport Herediano. Ambos fueron recibidos por José Miguel Cubero, gerente deportivo del equipo que dirige Andrés Carevic.

Lesme es de nacionalidad paraguaya y anteriormente defendió los colores del Municipal Liberia, club que Cardozo dirigió cuando llegó a Costa Rica en febrero del año pasado.

En este momento, Sporting FC se mantiene líder del torneo, al vencer 3-1 a los Guerreros.