Joseph Joseph contradice a jugadores y técnico liguistas en un tema que negaron de forma tajante

Joseph Joseph reconoció que tuvo reuniones con el cuerpo técnico sobre el rendimiento del equipo.

La semana pasada se habló sobre una supuesta encerrona que hubo en Alajuelense debido al rendimiento del equipo, tema que fue negado por jugadores y cuerpo técnico.

Incluso este lunes, el entrenador manudo, Andrés Carevic, afirmó que lo de la encerrona es falso, cuando le consultaron si tuvo una reunión el viernes pasado. “Eso es mentira”, dijo de manera tajante.

Leonel Moreira, portero erizo, también desmintió la existencia de la encerrona, declaraciones que contrastaron con lo dicho por el presidente del club.

Joseph Joseph, cabeza del club rojinegro, comentó luego del duelo ante el Cartaginés, que hubo no una, sino varias reuniones con el cuerpo técnico, pero no las definió como encerronas, sino como charlas para afinar temas que debían conversar.

El jerarca se acercó a conversar con los medios tras la victoria y tocó diversos temas, desde reuniones, temas a mejorar, rendimiento y cómo han sido sus primeros meses como presi.

“Nos hemos reunido varias veces, no me ubico en el tiempo el día, pero sí tuvimos varias reuniones. Fueron reuniones a los que no quisiera llamar encerronas”, comentó.

La Teja le consultó de manera directa al jerarca de qué trataron las reuniones y aunque reconoció que se tocó el tema del rendimiento, no quiso profundizar en situaciones.

“Son cosas que es mejor manejarlas internamente, siempre con el afán de mejorar en el rendimiento y la Liga como institución. La solicitud al cuerpo técnico es la que nuestra afición exige históricamente, la de siempre, que son resultados”, detalló.

Más allá de estas reuniones, el dirigente dejó claro que el puesto de Andrés Carevic no corre riesgo alguno y que los planes de quedarse con él por largo tiempo se mantienen.

Adicionalmente le consultamos al jerarca cuál es el punto más complejo o que siente que su equipo debe mejorar y no se anduvo por las ramas para dar una respuesta en este caso.

“Tal vez la definición, creo que llegamos mucho al marco rival y tal vez si concretáramos más, como hoy (ante Cartaginés) sucedió, tal vez eso le traería calma al equipo”. El presi está convencido que de mejorar eso su equipo tendrá otra cosa, porque le sobra volumen de juego.

Joseph reconoció que las vibras de afuera siempre llegan, es algo que no negó, pero son claros que toman las decisiones pensando qué es lo mejor para el club y no en complacer a determinadas personas o comentarios.

Sobre el futuro, próximas contrataciones o el interés en jugadores como Jonathan Moya y Allan Cruz, no quiso referirse, pues fue enfático que están concentrados solo en afrontar lo que viene en cancha.