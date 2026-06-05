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Joseph Joseph habla por primera vez de la situación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Joseph Joseph habla por primera vez de la separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas del equipo rojinegro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, se refirió a lo que pasó con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes fueron separados del primer equipo rojinegro por actos de indisciplina.

El presidente liguista aseguró que han abordado el tema como corresponde y se mostró satisfecho por el accionar de la dirigencia:

“Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos; hemos tomado las medidas y hemos actuado bien como junta directiva.

Alajuelense vs. PZ
El dirigente rojinegro habló de la situación de Alejandro Bran. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Las declaraciones de Joseph Joseph

Este viernes, Joseph conversó con los medios de comunicación y así respondió cuando se le consultó por la actualidad de los futbolistas.

“Se ha seguido el debido proceso; uno no quiere que eso suceda, pero no se van a alcahuetear y tomamos las decisiones correctas en este tema.

“La educación no solo es académica, es de valores, y en el colegio del CAR hay un curso llamado ‘Ética y valores’ que trata este tipo de temas; con más educación vamos a evitar este tipo de cosas.

“Estamos actuando de manera ejemplar con este tipo de situaciones, es una manera de enseñar y no se trata de hacerle daño a las personas que se equivocan, pero a veces hay que tomar decisiones”, aseguró.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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