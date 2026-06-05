Joseph Joseph habla por primera vez de la situación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, se refirió a lo que pasó con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes fueron separados del primer equipo rojinegro por actos de indisciplina.
El presidente liguista aseguró que han abordado el tema como corresponde y se mostró satisfecho por el accionar de la dirigencia:
“Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos; hemos tomado las medidas y hemos actuado bien como junta directiva.
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Las declaraciones de Joseph Joseph
Este viernes, Joseph conversó con los medios de comunicación y así respondió cuando se le consultó por la actualidad de los futbolistas.
“Se ha seguido el debido proceso; uno no quiere que eso suceda, pero no se van a alcahuetear y tomamos las decisiones correctas en este tema.
“La educación no solo es académica, es de valores, y en el colegio del CAR hay un curso llamado ‘Ética y valores’ que trata este tipo de temas; con más educación vamos a evitar este tipo de cosas.
“Estamos actuando de manera ejemplar con este tipo de situaciones, es una manera de enseñar y no se trata de hacerle daño a las personas que se equivocan, pero a veces hay que tomar decisiones”, aseguró.