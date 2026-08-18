Joseph Mora se sincera sobre los sacrificios que hay detrás de su éxito con Saprissa

El lateral del Deportivo Saprissa, Joseph Mora, sigue con muchos minutos y regularidad después de un periodo de lesiones que lo alejó de la regularidad que lo caracteriza.

Joseph abrió su corazón para revelar que pese a los sacrificios que debe hacer para ser futbolista tibaseño, lo volvería a hacer.

Joseph Mora confesó que vive un sueño por vestir la morada (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta etapa en Saprissa es como vivir un sueño; creo que todos lo decimos, pero estar en Saprissa ya varios años, ser constante, poder celebrar campeonatos, haber aportado todo, dar hasta lo último porque yo me preparo muy bien para estar listo y rendir para estar en Saprissa”, acotó el futbolista morado.

“No es fácil, pero sí me esfuerzo mucho y conlleva mucho tiempo y eso lleva sus réditos de que esté todavía vistiendo esos colores. Para mí va a ser muy bonito contarle a mi hija, a mi familia qué es lo que yo he pasado por aquí y también que mucha gente no se imagina lo que uno ha hecho por estar aquí y lo volvería a elegir mil veces más porque ha sido algo que he disfrutado mucho y me ha llenado mucho el corazón; a nivel personal ha sido muy lindo”, aseguró Joseph sobre su paso por el Monstruo.

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Joseph ha iniciado este semestre con muchos minutos, después de haber jugado todos los minutos del Torneo Apertura 2026 ante Pérez Zeledón, San Carlos, Puntarenas y Cartaginés.

Mientras que, por la Copa Centroamericana, jugó los minutos finales en Panamá ante Umecit en la primera jornada, el Alianza, también equipo canalero, no tuvo minutos en la Cueva, al igual que en la última jornada de dicho certamen, contra el Deportivo Mixco, cuando observó el duelo ante los chapines desde el banquillo.