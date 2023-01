Josimar Méndez: “De niño era más arrancado”

Josimar Méndez, una de las nuevas caras del Herediano, le confesó a La Teja que siempre ha sido de mecha corta.

Al punto que ha tenido que recurrir a ayuda sicológica desde que estaba en Santos para controlarse en momentos extremos y en el Team continúa con el proceso, pues quiere destacar con los florenses.

Jossimar Méndez quiere convertirse en legionario con el Team florense. (CSH)

Méndez recibió una sanción de ocho partidos de suspensión, en la jornada 13 del torneo pasado por agredir a un adversario, insultar al árbitro y rehusarse a salir del terreno de juego. Todavía le restan cinco partidos que deberá cumplir en el Clausura.

-¿Cuál es su objetivo con el Team?

-Mi objetivo es venir a darlo todo y quedar campeón y que sea la catapulta para mí para salir al extranjero.

-¿En qué plazo quiere salir?

Eso no está en mis manos, se lo dejo a Dios, voy a trabajar, si se puede salir en el primer torneo o en segundo, o en el que sea, a como se den las cosas.Desde que uno es niño sueña con eso, he venido haciendo las cosas bien, unas salen y otras no, pero el sueño siempre está.

- ¿Herediano siempre aspira a ser campeón, cuánto anhela eso?

Obvio, estoy en un equipo grande donde hay que ser campeones sí o sí, venimos a aportar el granito de arena para que eso pueda pasar.

-En algún momento usted dijo que trabaja la parte mental porque muchas veces pierde el control, ¿en qué paró eso?

Jossimar Méndez es uno de los refuerzos del Team, junto con Gabriel Leiva y Jesús Godínez. (Alonso Tenorio)

Las ganas de ganar me pasaban factura, cuando los partidos no se daban como quería no tenía una buena actitud, me enojaba y esa situación la estamos trabajando, busqué ayuda, Santos me brindó ayuda, ahora debo seguir con ese lineamiento.

- ¿Cuándo eso le ocurría, le decían algo en la casa?

Sí, siempre de niño tuve caraćter fuerte, lo saqué de mi mamá, entonces cada vez que pasaba una situación de esas, todos, mamá, abuelo, papá, hablaban conmigo, me regañaban, me decían que las cosas no son así. Hay que tener paciencia y eso lo da el tiempo y la madurez y estamos mejorando.

-Por lo que usted dice, ¿de niño era más arrancado?

- Sí, era más arrancado, soy buena persona pero las ganas de ganar me hacían perder un poco el control, pero eso queda en el pasado.

-¿Qué debe hacer para mejorarlo?

La energía que tengo debo canalizar en algo positivo.

- ¿Hace cuánto dejó Guápiles, dónde vive, con quién?

Hace un mes, me quedo con un familiar en Heredia, por el mall Oxígeno.

- Y le hace falta la comida casera, la mamá, ¿sabe cocinar?

Claro, cuando una persona se marcha del hogar lo extraña, pero hice un alto, estaba en una zona de confort, ahora estoy trabajando en eso también. ¿Qué si sé cocinar? De hambre no me voy a morir.