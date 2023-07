Josué Quesada trata de mediocre a miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional que lo enjachó

Felipe Camacho (izquierda) habría tenido un cruce de miradas con el periodista Josué Quesada. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Fiel a su estilo, Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, contó una situación que vivió el martes pasado en el partido entre Costa Rica y Martinica con un integrante del cuerpo técnico de la selección.

El comunicador asegura que Felipe Camacho, psicólogo de la Tricolor, lo enjachó y le celebró los goles en la cara en el duelo ante los caribeños.

“Esto no es personal, no es prensa contra jugadores, caían los goles y habían algunos jugadores que nos volvían a ver a la prensa, un saludo a don Felipe Camacho, el colombiano que es el psicólogo de la selección, en los seis goles se me quedaba viendo, porque estaba arriba de él”, comentó.

Ante la revelación, Kristian Mora, quien anda con Quesada en los Estados Unidos cubriendo la Copa Oro para Tigo, se sorprendió de lo dicho dado que por su trabajo, Camacho es quien más tranquilo se debería mantener.

“A don Felipe le aceptó esas miradas asesinas si le ganamos el sábado en el AT&T en Texas a una selección de verdad, como México”, añadió.

Josué además le tiró que hay que ser muy mediocre para celebrarle a alguien en la cara esta clasificación, por lo deslucido que acabó siendo la victoria 6-4 ante Martinica.

“El mediocre que estaba celebrando eso, señor Felipe Camacho, perdón, pero tenés que ser muy mediocre para celebrar esa clasificación en la cara, reprochándonos algo”, comentó.

Una vez más queda claro que el ambiente en el cuerpo técnico de la selección nacional está que arde hacia afuera.

El psicólogo de #LaSele ´enjachando' a Josué por ganarle a Martinica pic.twitter.com/NXkhHtliZ0 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 5, 2023