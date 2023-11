Joven de Guararí de Heredia disfruta del campamento del Real Madrid, pese a ser del Barcelona

Gerald Salgado Mendoza, de 17 años, es un excelente estudiante de la Escuela Socio Deportiva de la Fundación Real Madrid, en Guararí de Heredia, un sostén para su madre y un ejemplo a seguir, por su bondad y muchas virtudes humanas que tiene con sus compañeros.

Gerarld Salgado esta viviendo una oportunidad soñada con el Real Madrid. (Franklin Arroyo)

Es el mayor de cuatro hermanos y también el más grande de los jóvenes del campamento.

Y él es uno de los siete muchachos que están en la capital de España viviendo la experiencia del Real Madrid, que son una serie de actividades que les agendan en la estancia de casi una semana. Ellos se fueron el viernes pasado.

El muchacho ya no esperaba nada pues siempre son seis los llamados, pero en enero, cuando dieron a conocer el nombre de los que viajaban, hubo una sorpresa, un estudiante más sería incorporado al equipo y para fortuna de Salgado, dijeron su nombre.

La Teja habló con él. Es un muchacho alto, de mirada intensa, bien desenvuelto y que denota esa felicidad propia de un joven que está por hacerle frente a la experiencia de su vida, aunque sea aficionado del Barcelona. Eso no importa.

“Digamos que era mi última oportunidad y me tomó muy por sorpresa porque digamos que ya habían escogido a los seis que iban a ir y sinceramente no sé por qué me dieron ese campo. Me dijeron solamente que fue por mis valores y por mi esfuerzo, porque ayudo a mis compañeros, a mi mamá y a mis hermanos, y porque soy sociable”, dijo de entrada.

Salgado y sus otros seis compañeros tendrán la oportunidad de recorrer el estadio Santiago Bernabéu, visitar la ciudad deportiva del Real Madrid, donde podrán observar al equipo entrenar, ir a un partido del cuadro merengue y hacer turismo por la capital de España y ciudades aledañas. Un sueño para los muchachos, todos de Guararí de Heredia.

“Cuando me llamaron estaba sorprendido, tuve muchos sentimientos encontrados, tenía euforia, pero estaba nervioso”, añadió.

Salgado se montó por primera vez en un avión y está superemocionado ahora que disfruta de esa experiencia. Dice que si le pudiera estrechar la mano a algún jugador, sería a Jude Bellingham.

Los otros seis compañeros de Salgado que disfrutan de la experiencia del Real Madrid son: Ángel Velásquez Acuña, Nathalie Roque Rojas, Eithan Sanabria Rivas, Damián Zúñiga Calvo, Kendall Jiménez Pérez y Dilan Méndez Calvo.

Roque, la única mujer del grupo, también expresó que le encanta el Real Madrid, que desearía ver a Vinicius y que es un sueño hecho realidad poder estar en la capital española.

“No es la primera vez que salgo del país, pero sí es la primera vez que me monto en un avión y que voy a un país tan grande como España”.

Elieth Rojas, la mamá, está muy orgullosa por su hija y dijo que es un premio al esfuerzo de ella.

“De todo le he aconsejado, que disfrute mucho, pero que se porte bien. Uno está nervioso también. Ella es buena estudiante y cuando hay que ponerle hay que ponerle. A veces yo le ayudo”, comentó doña Elieth.

Parte de los jóvenes que andan en Madrid, con algunos organizadores. (Franklin Arroyo)

“Estoy muy orgullosa, sé que es un esfuerzo y un sueño hecho realidad”, dijo.

La experiencia que están teniendo los muchachos trasladó a Borja Santamaría, director general de Ruta 27, a su juventud, cuando también tuvo la oportunidad de salir de su país, España, a Irlanda por una beca, para empezar a forjar su sueño.

“Este proyecto ha demostrado ser un faro de transformación para estos jóvenes en riesgo de exclusión, combinando la pasión por el fútbol con un firme apoyo a sus familias”, dijo.