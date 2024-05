Un jugador de Cartaginés estuvo cerca de agredir a periodista de Teletica y todo quedó grabado

Partido entre Cartaginés y Pérez Zeledón terminó en bronca y un jugador casi le pega a un periodista de Teletica Radio. (Jorge Navarro para La Nación)

Un jugador del Club Sport Cartaginés casi le pega a un periodista de Teletica Radio tras la derrota de los brumosos 2-0 contra el Municipal Pérez Zeledón.

El cuadro de la Vieja Metrópoli volvió a perder en un duelo que tuvo un poco de todo, hasta un fuerte encontronazo entre Jossimar Pemberton y Eduardo Castillo, de Teletica Radio.

Todo empezó durante el juego, cuando los ánimos se calentaron y hubo muchos encontronazos entre los jugadores de ambos equipos, al final eso se trasladó a la zona mixta del estadio y a los camerinos.

Cumpliendo con su labor, Castillo se metió a ver qué pasaba, para informar a todo el público que estaba escuchando el partido con ellos, pero en medio de la tensión y la pelea donde todos se empujaban, Pemberton lo encaró.

“No me esté empujando, no me esté empujando”, le dijo el delantero al periodista, mientras lo señalaba con el dedo muy, muy enojado. Una persona lo aparta para evitar el encontronazo.

Tras ver que había cámaras y que fue un contacto accidental, el brumoso decidió acercarse a abrazar al periodista, le pidió una disculpa y se salió del epicentro del pleito, donde los principales protagonistas eran Marcel Hernández y Kevin Fajardo.