Joven seleccionado de Costa Rica tiene sangre panameña

El defensor del Saprissa, Gerald Taylor fue convocado a la Selección Nacional para la Liga de Naciones. Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Uno de los jóvenes llamados a la Selección Nacional para los juegos de la Liga de Naciones, ante Martinica y Panamá, tiene sangre panameña.

Se trata del joven defensor del Deportivo Saprissa, Gerald Taylor, cuya familia paterna es de Manzanillo, en el Caribe Sur del país, pero la materna es de la ciudad de Changuinola, que se ubica muy cerca de la frontera con Costa Rica, por el sector de Sixaola.

El viernes pasado, el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, dio a conocer la lista de los 26 jugadores que representarán a Tiquicia en estos juegos y la convocatoria le trajo buenos recuerdos a la familia del defensor.

Su mamá, doña Aida Dosman, nos contó que el viernes anterior, los parientes de Gerald quedaron como locos ante el llamado del técnico Luis Fernando Suárez, para los juegos del 25 y el 28 de marzo.

“Me llamaron personas de todo lado; amigos de San José, y amistades y familiares de Panamá. Allá tenemos familia y todos están contentos porque podría jugar contra Panamá.

LEA MÁS: Mamá del jugador Gerald Taylor le cumplió a su hijo: “Papi aquí estoy, se lo prometí”

“Yo me crié con mi mamá, Nelly Montiel y mis hermanas en Changuinola, en un barrio llamado Finca 6. Tenemos una familia muy grande y yo viví allá algunos años, pero mi deseo siempre fue que mi familia se criara en Costa Rica”, destacó.

Doña Aida recordó que cuando Gerald era pequeño vivió en tierras canaleras y jugó bola allá.

“Él nació en Costa Rica, pero un tiempo vivimos allá y jugaba en un equipo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), que es algo similar al Icoder acá. Allá también había una placita y él jugaba con Randy, su hermano mayor.

“Pero mi sueño siempre fue que mis hijos se realizaran acá y ahorita es donde veo que están recogiendo los frutos de lo que han sembrado”, afirmó sobre el muchacho de 21 años.

Doña Aida y sus muchachos vivieron un tiempo en Panamá. Cortesía.

Sentimientos encontrados

El día de la convocatoria a su mamá ni le pasaba por la mente que uno de sus muchachos sería tomado en cuenta por el entrenador colombiano.

“Yo me dedico a hacer artesanías y a esa hora estaba en la casa trabajando. A veces me pongo a ver las noticias y estaba esperando ver a los convocados y en eso mi hijo Randy (quien juega con Pérez Zeledón) me mandó una imagen, donde aparecía el nombre de Gerald y, bueno, no hay palabras.

“Es su primer llamado a la Selección y al enterarme me puse a gritar de la felicidad. Randy me dijo ‘para que vea que Gerald va alto, va volando’ y hasta las lágrimas se me salieron. Me acordé de muchas cosas que hemos pasado”, dijo la mamá con un tono nostálgico.

Doña Aida recordó que no han sido tiempos fáciles para la familia, que la han pulseado mucho para que sus hijos se desarrollen como futbolistas y, a la vez, comentó que este llamado a la Sele puede borrar cualquier cosa negativa.

LEA MÁS: Video: Mariano Torres se confiesa y le saca más de una lágrima a los saprissistas

“A veces él se sentía agüevado, porque quizás las cosas no le salían como esperaba, pero nunca duda de sus ganas de trabajar bien y superarse.

“Él siempre me dice ‘Ma trato de hacerlo bien, como el profe me dice’, y recordé cuando a veces no teníamos plata para que se fuera en bus y las necesidades que pasamos, pero siempre tuvo las ganas de jugar fútbol”, añadió.

Doña Aida tiene 3 hijos y todos están dedicados al fútbol. Samir, el menor, está jugando a préstamo con el Uruguay de Coronado y también se mostró orgulloso por la buena noticia de su hermano.

El viernes aún no había conversado con Gerald, pero le había mandado mensajes felicitándolo.

“Muchas personas están felices por lo bueno que le está pasando. Su hermano Samir me decía que no lo podía creer”, dijo.

La mamá del zaguero está feliz de la vida con el técnico Jeaustin Campos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Agradecida

Aunque las distancias lo separan, esta mamá siempre pasa pendiente de sus hijos.

Contó que después de los entrenamientos, Gerald se dedicaba a dormir, pero ahora le recomendaron hacer trabajo extra y ahora pasa metido en el gimnasio.

“Veo que la está pulseando, él tiene sus metas, pero trabaja callado y le pide a Dios cumplirlas, porque nosotros lo tenemos lo presente.

LEA MÁS: ¿Qué piensa Ariel Rodríguez de la falta de gol de los delanteros del Saprissa?

“Él no me cuenta muchas cosas de lo que pasa en el día a día, pero está contento con Jeaustin (Campos), porque confía en él y yo estoy encantada, pues aunque veo que algunas personas lo critican por su forma de ser, yo le agradezco que le ayude a mi hijo a superarse como jugador y es uno de los mejores técnicos del país”, aseguró.

La última vez que vio a su muchacho fue en noviembre, cuando terminó el campeonato, pero ahorita, entre su trabajo y el estudio, la señora tiene el tiempo limitado.

“No creo que podamos ir a verlo al estadio, solo por tele, me emociono demasiado y prefiero verlo desde la casa. Todavía no tengo camisa de la Sele, pero tengo que comprarme una y ojalá pueda tenerla para el partido de la Sele contra Panamá y ponerle el nombre de Gerald atrás, como la más orgullosa”, confirmó.