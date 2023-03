Video: Mariano Torres se confiesa y le saca más de una lágrima a los saprissistas

13/02/2023 Estadio Nacional. El Depoprtivo Saprissa recibió al Club Sport Cartaginés, en partido de la jornada 7 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Mariano Torres, capitán, goleador e ídolo morado. (Rafael Pacheco Granados)

El capitán del Saprissa, Mariano Torres llegó a los 300 juegos vistiendo la camisa morada y a propósito de esta hazaña decidió abrir su corazón y contar un poco de sus inicios y lo que para él representa jugar en el cuadro morado.

El argentino, además, se mostró realista y confesó que no le queda mucho tiempo como jugador y más allá de jugar, quiere cerrar su carrera haciéndolo bien.

“No creo que juegue mucho tiempo más, pero en este momento no me quiero detener en esto, siendo realista voy a cumplir en mayo 36 años, que no es una edad menor y si logro cuidarme, entrenar bien, lo puedo seguir haciendo.

“Si me siento útil lo puedo hacer, pero deseo terminar jugando bien, que no se diga que no puedo levantar las piernas, que no puedo, antes de esto prefiero decir basta, agradecer. Despedirme con esta camiseta sería un sueño, este es el país en el que más tiempo he estado y no es una cosa menor”, comentó Mariano.

Agradecido

Con un mate en su mano derecha, el idolo morado recordó que cuando era un chiquillo, su abuela le daba mate dulce, pero poco a poco lo comenzó a tomar amargo.

Además, contó sus inicios en Argentinos Junior y que en 1997, junto a varios chicos, lo llevaron a las categorías menores del Boca Juniors.

“No pegué en Boca, tuve que buscar otros equipos, pero pude compartir con los máximos ídolos del Boca, Martín (Palermo) y Juan Román (Riquelme) y estar ahí observando lo que hacían era un enseñanza para mí”; aseguró.

-¿Dimensiona Mariano el impacto que ha generado en el fútbol tico?

“No tengo tanta dimensión, pero la gente me lo hace sentir, estoy muy agradecido, desde el día que llegué la gente me ha demostrado mucho cariño.

“Tal vez cuando deje de jugar diré, ‘pucha sí, logré algunas cosas, tal vez chicas, medianas’ y no me quiero detener, porque no me ayuda, tengo que seguir jugando y mejorando, aprender todos los días”, manifestó.

