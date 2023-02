Jovencita de Guararí vivirá una experiencia en uno de los mejores clubes del mundo

Nathalie Roque (de trenzas) es una de las ticas que vivirá la experiencia en el Real Madrid. Cortesía.

Nathalie Roque es una jovencita de 14 años apasionada por el fútbol y el ser una buena estudiante y una joven a la que le gusta asumir retos le valió ser premiada con un viaje a España, para vivir toda una experiencia con el Real Madrid.

Nathalie y otros 6 muchachitos tendrán esta aventura gracias a la Escuela Sociodeportiva Fundación Real Madrid, que en el país es apoyada por la Universidad Latina y por Globalvía.

La muchacha, vecina de Guararí de Heredia, recibió la noticia este jueves, en compañía de su mamá Elieth, su papá Luis y su hermano mayor Andrés. A mediados de año viajará a la madre patria, para conocer el estadio Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva del cuadro merengue, compartir con jugadores y ver un partido de los blancos. Además, podrá conocer la ciudad de Madrid.

Nathalie es una de los 125 niños que forman parte de la fundación, que apoya a chiquillos que viven en condiciones de vulnerabilidad.

“Nos llena de ilusión saber que podemos ayudar a tantos niños y jóvenes y que se merecen estas oportunidade.s Quienes ganaron el premio lo merecen, hacen un esfuerzo extraordinario por salir adelante”. — Borja Santamaría, director de Ruta 27 by Globalvia.

“Mi hermano estuvo también en la fundación y mi mamá hizo los trámites para que formara parte de ella y me encanta el fútbol, soy delantera y a veces me tiro a la calle a jugar con varones.

“La gente me dice que soy muy valienta al jugar con hombres, pero ya eso se trae en las venas”, dijo muchacha, quien ingresó a la fundación en 2015.

Roque iniciará la próxima semana el noveno año en el Liceo de Heredia y recordó que su interés en el fútbol despertó cuando tenía 8 años.

“Ese día estaba viendo un partido de la Selección con mis papás y desde entonces me encanta el fútbol. Soy aficionada a Alajuelense y me encanta ver a María Paula Salas en la cancha, me parece que es una excelente jugadora”, afirmó.

Uno de los deseos de Nathalie es conocer al delantero merengue Karim Benzema . AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

No lo podía creer

A la jovencita no le pasaba por la mente que iba a ser premiada y la noticia la dejó en shock.

“Nos dijeron que teníamos que ir a una actividad en la fundación. No me pasaba por la mente ganar, no confiaba en mí misma y cuando me dieron la noticia no lo podía creer.

“Espero disfrutar de esta experiencia y conocer a Karim Benzema”, agregó.

A Nathalie, además de mejenguear, le encanta dibujar y pasarla bien con su familia.

Su mamá, doña Elieth Rojas, estaba muy emocionada y, entre lágrimas, dijo lo que representa este premio para ella y sus seres queridos.

“La verdad ella es muy esforzada, se lo merece, no sabíamos si se lo iban a dar, porque hay muchachos muy talentosos y que luchan por salir adelante; entonces, el saber que se lo darán nos llena de orgullo”, dijo la mamita.