Jóvenes ticos tocaron la gloria en torneo de judo en El Salvador

Gabriel Ortiz es uno de los jóvenes que ganó medalla de oro en la Copa Pamanericana de Judo, en El Salvador. Cortesía Gabriela Morales. (Cortesía Gabriela Morales. /Cortesía Gabriela Morales.)

Un grupo de jóvenes con edades entre los 15 y los 18 años lograron traerse un total de 11 medallas, en la Copa Panamericana Junior de Judo, que se disputa en El Salvador.

Los muchachos, quienes compiten en la categoría cadetes se trajeron tres preseas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Gabriel Ortiz (-55 kg) fue uno de los muchachos que consiguió la medalla de oro y su mamá Gabriela Morales contó todo lo que ha trabajado su hijo para dejarse esta medalla.

LEA MÁS: Judoca tica toca la gloria en Costa de Marfil

Gabriel es vecino de Santa Cruz de Guanacaste, tiene 16 años y entrena con la Asociación Deportiva Judo Sabanero, cuyo formador es el sensei (maestro) Ronny Gómez. Además, pertenece al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Cruz y practica esta disciplina desde hace 3 años.

El joven guanacasteco consiguió su primera medalla en una competencia internacional. Cortesía Gabriela Morales. (Cortesía Gabriela Morales. /Cortesía Gabriela Morales.)

“Antes jugaba fútbol, pero se frustraba un poco cuando quedaba en banca. Se empezó a desmotivar un día le dije que practicara un deporte individual, en donde los resultados dependieran de él y comenzamos a buscar opciones y ahora está feliz practicando judo.

LEA MÁS: Luis Enrique, técnico del PSG, sufrió aparatoso accidente mientras paseaba en bicicleta

“Es la primera vez que representa a Costa Rica en un torneo y es la primera medalla que se trae. Está muy feliz, porque su deseo era representar al país y lo logró y nosotros estamos muy felices, porque en esto hay que hacer grandes sacrificios y verlo con la medalla nos llena de orgullo”, afirmó.