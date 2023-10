Juan Bustos Golobio cuenta el sueño que aún tiene pendiente en el fútbol

Juan Bustos Golobio ganó cinco campeonatos con el Deportivo Saprissa. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Juan Bustos Golobio estuvo como invitado en el nuevo episodio del pódcast “La Cueva de los morados” en el Facebook de La Teja y entre las frases que soltó, confesó cuál es el sueño que desde hace añitos lo tiene breteando muy fuerte para conseguirlo.

Por más de 40 minutos conversó con los periodistas Ricardo Silesky y Johan Rojas sobre la actualidad del cuadro morado, su relación con Vladimir Quesada, la reacción de los aficionados ante los últimos resultados del club y declaró el objetivo que lo tiene al pie del cañón: Trabajar como formador de futbolistas.

“A mí me gustaría ser formador de liga menor en la Federación Costarricense de Fútbol o en algún equipo, ese es mi sueño, si Dios me da la oportunidad, me estoy preparando, que hasta estaría de gratis en la Federación (risas) porque siento que hay mucha oportunidad para crecer y los muchachos tienen bastante potencial”, comentó Golo.

Para el exjugador saprissista, en los últimos tiempos el trabajo de los muchachos no ha sido el mejor por diversos factores, ahí encontró un nicho para aprovechar la experiencia que le dejaron las canchas para abrirse campo y devolverle al fútbol el montón de alegrías que le dio cuando hacía de las suyas durante las mejengas.

“Siento que la importancia a las ligas menores no ha sido el mismo que antes, antes en la sub-15 salíamos del país varias veces a partidos internacionales.

“Cuando estuve en el Monstruo, todos los años jugábamos la Copa Chivas, nos enfrentábamos al Real Madrid, también disputábamos la famosa Copa Saprissa y teníamos una gran cantidad de amistosos.

LEA MÁS: Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, comparó al Monstruo con el Real Madrid

Juan Bustos Golobio le guarda mucho cariño a los morados por el apoyo que le dieron en las gradas. (JOHN DURAN)

“La participación en mundiales menores daba otra idea de juego para el crecimiento de los jóvenes, ahora en ese lapso en que no se van a estos eventos, los muchachos presentan tantas carencias tácticas, tal vez son muy buenos, pero cuando no vienen con ese proceso les afecta mucho”, apuntó.

Por eso, desde el 2021 se metió de llenó a la formación de futbolistas, fundó su academia Football Academy Golobio en Santa Cruz de Guanacaste y desde ese entonces valora todo el aprendizaje que sus muchachos le dan en los entrenamientos.

“Tengo más de dos años de estar trabajando en la formación y ha sido un gran aprendizaje, no es lo mismo haber sido un jugador que entrenador, uno cree que por ser futbolista todo lo sabe, pero los niños le enseñan tantas cosas, que uno también aprende con ellos y juntos vamos creciendo”, confesó.

Buenos consejeros

Pero cuando tiene dudas con algún ejercicio o táctica, le escribe a sus compas más cercanos, el fútbol le dejó muchos de gran talla y siempre estará agradecido con ellos por tomarse un ratico para ayudarlo.

“Douglas Sequeira es un buen amigo, me parece que es un excelente entrenador, pese que no ha tenido la suerte que otros tienen, pero para mí es muy bueno, me enseñó grandes cosas. También le escribo a Benjamín ‘Mincho’ Mayorga, Edson Soto y a veces a Ronital González”, citó.

Agregó que si en el futuro le sale una opción director técnico en la primera o segunda división también la tomaría, pero no es su prioridad, ya que quiere pulirse como formador.

Mantiene apoyo

Durante el programa, una gran cantidad de aficionados le enviaron mensajes de agradecimiento por los años que defendió la morada y Juan les compartió un sentido mensaje por esas muestras de cariño.

“Les mando un fuerte abrazo a todos, tuve demasiada suerte en llegar al Saprissa, siempre fui morado, traté de dar lo máximo como jugador, aprendí mucho, siempre el aprecio y cariño de la gente ha sido tan grande, tras pasar al retiro la gente sigue reconociendo cosas y me guarda mucho respeto”, cerró.

Recuerde que La Cueva de los morados se transmite en vivo en el Facebook de La Teja todos los lunes al mediodía, en caso que no lo pueda ver en ese momento, quedará guardado en la pestaña “En Vivo” para que lo pueda observar cuando quiera o escuchar en Spotify.