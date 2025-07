Juan Carlos Rojas lo revela: ¿por qué Joel Campbell no llegará nunca a Saprissa?

Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado, reveló este jueves que hay dos figuras del fútbol costarricense que tienen cerradas las puertas en el Deportivo Saprissa.

A Juan Carlos Rojas no le gustó el manejo del tema que Joel Campbell hizo de la negociación con Saprissa. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

En una entrevista en 120 Minutos, el presi morado explicó que no siempre los casos son iguales, y que otros personajes que no han llegado al club en un momento, no quiere decir que no podrían hacerlo después, pero fue enfático con dos casos.

Se trata de Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, y Jeaustin Campos, técnico del Real España.

Rojas profundizó en el caso de Joel Campbell.

Joel Campbell tiene las puertas cerradas de Saprissa. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Creo que fue por las formas, la transparencia, la forma de decir las cosas y después, también, salir a decir algunas cosas que, por lo menos mi interpretación de los hechos, no eran así”.

Añadió que, quizás desde el punto de vista de Campbell, lo estaba viendo así y que no necesariamente estaba mintiendo. “Él lo estaba viendo desde otro ángulo y eso está bien, pero como se dio todo, eran innecesarios algunos comentarios”.

De esa forma, Rojas fue enfático en que Campbell no se pondrá la chema morada nunca más.

En el caso de Jeaustin, el técnico se fue mal de Saprissa cuando se enfrentó a la institución, por un caso de acoso laboral y racismo que involucraba al exjugador morado Javon East. Desde ese entonces, la relación se quebró.