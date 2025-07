¿Este es el año más difícil de Juan Carlos Rojas en Saprissa? Presidente morado responde

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa va más allá de las redes sociales y habló del momento más difícil en su gestión. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, conversó con La Teja a días de iniciar el Apertura 2025 y no esconde que el club vive un momento difícil, pero confía en que a final de año volverán los títulos y la “S” seguirá haciendo su legado más grande.

Además, afirma que a los saprissistas se les mide diferente y añadió que entiende el malestar de los fiebres.

Rojas, además, habló de la situación de Gustavo Chinchilla, quien se dice podría dejar el club.

Presión

- ¿Cómo maneja la presión de los aficionados, que a cada rato le recuerdan que en un año no se han ganado títulos?

Solo para Saprissa un año es mucho y eso es por ser el más grande. Se nos mide diferente y nos gusta que nos midan diferente, porque creo que somos diferentes. Somos el más ganador por un margen abismal y entonces así es, un año es mucho, y vea usted la presión que hay, prácticamente como si hubiera una crisis por un año de no levantar trofeos. Y la verdad, esa presión a mí me gusta.

- ¿Siente que este ha sido el año más difícil en su gestión?

Le soy muy transparente y sincero, no lo siento así, porque en el fútbol y creo que en la vida en general, hay lo que se llama la falacia del presente o de la inmediatez, en donde se le da mucho peso a lo que está pasando hoy, a lo que pasó ayer versus lo que pasó hace un año o dos años.

La realidad es que ya pasamos por donde asustan, hemos tenido momentos muy difíciles y posiblemente con menos experiencia que la que tengo ahora. Reconozco, por supuesto, que estamos en un momento difícil y la afición no está contenta por llevar un año de no ganar trofeos, pero hemos pasado buenos y malos momentos.

- Entonces, ¿cuál ha sido el momento más difícil en 14 años?

Los primeros seis torneos no fuimos campeones y empezó a haber muchísima presión. No es la primera vez en que no somos campeones y nos hemos recuperado, porque si algo ha sabido Horizonte Morado es recuperarse de la adversidad y sé que nos vamos a levantar rápidamente.

- ¿En cuánto tiempo sabrían si Gustavo Chinchilla se queda en el equipo?

Si él toma la decisión (de irse), sin duda va a ser una pérdida enorme porque Gustavo es no solo un profesional de primerísimo nivel, sino una persona de valores intocables y un morado que lo vive como el morado más morado que pueda haber.

Es un lujo no solo para Saprissa, sino para cualquier club tener a una figura como él, pero vamos a ver qué decisión toma.

Hemos conversado y si se va, dejaría un gran vacío, pero bueno, no quiero adelantar.

- ¿Cómo está la situación con Ricardo Blanco?

No quiero adelantar mucho criterio, pero la realidad es que ha sido una situación difícil para él. Nosotros lo hemos apoyado en todo lo que está a nuestro alcance y posiblemente en las próximas semanas o meses él tomará alguna decisión.

Conocemos su situación, pero prefiero no referirme en detalle a eso, lo que sí le puedo decir es que hemos estado ahí a la par de él y le hemos brindado todo el apoyo en en una situación pues que que no ha sido fácil.

- ¿Se ve como presidente en el centenario?

No sé, faltan 10 años para eso, así que no, ni siquiera voy a especular de algo tan hipotético. No me veo 14 años más, llevo 14 años, entonces otros 14 difícilmente.

Y como lo expresé en mis redes sociales, puede que siga por 6 meses o 6 años, no lo sé, pero mientras esté ahí daré lo mejor de mí, trataré de que ganemos, de que siempre proyectemos los valores que esta afición merece y que esta institución también merece siguiendo el gran legado de Ricardo Saprissa.