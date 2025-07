Newton Williams, nuevo delantero del Saprissa, se considera un tico más y contó lo que ama de Tiquicia

Newton Williams, nuevo delantero del Saprissa afirmó que se cree un tico más. Este miércoles lo acompañó su mamá, Jesika Richards. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Newton Williams, nuevo jugador del Deportivo Saprissa, llegó más que contento a su presentación en su nuevo club.

El centrodelantero de 23 años tenía una sonrisa que le costaba ocultar y, en su caso, las palabras sobraban, porque el jugador canalero estaba más que emocionado, por cumplir uno de sus sueños.

Williams llegó al Monstruo en condición de préstamo, y usará la dorsal 23 por el próximo año. El muchacho, vecino de Bocas del Toro, espera quedarse por más tiempo con el Sapri, y dijo que se siente como un tico más, pues le encanta visitar Limón y es amante del rice and beans.

“Es un logro personal y, sobre todo, de mi familia; llegar aquí le da una alegría a mi madre. Saprissa es un equipo grande, voy a disfrutar y a trabajar para dar lo mejor de mí.

“El llegar acá era un sueño y una meta, desde hace años quería estar en Saprissa. Voy a trabajar fuerte para darle alegrías a la afición, hacer mi trabajo. Correr, dar lo mejor de mí, que se sienta”, afirmó el jugador de 1,91 m de estatura.

“Ahora está hasta aquí en el equipo que usted siempre quiso estar. Ahora es su responsabilidad y lo se lo tiene que ganar dentro de la cancha”. — Jesika Richards, madre de Newton.

Williams (de blanco) llega al Sapri procedente del Hapoel Raanana de la segunda división de Israel. Instagram Newton Williams. ( Instagram Newton Williams. /Instagram Newton Williams.)

Un sueño

Newton tiene 24 años y llega al cuadro morado, luego de su paso por el Hapoel Raanana, de la segunda división de Israel.

El atacante contó que una de sus pasiones es la pesca, y expresó que le encanta visitar Costa Rica; de hecho, se considera un tico más.

“Yo creo que soy tico, siempre estoy en Costa Rica paseando, disfrutando; incluso, tengo familiares por acá también. Me encanta el rice and beans y visitar Limón.

“Voy a estar acá con mi mamá y tengo una familia muy grande, pero de todos, solamente yo me dedico al fútbol, pues mis hermanos juegan béisbol y baloncesto”, aseguró.

Durante su presentación lo acompañó su mamá Jésika Richards, a quien le regalaron una chema con el nombre de su muchacho. La orgullosa madre contó que sabe de sobra la responsabilidad que implica ponerse la camisa del Monstruo.

“No hace falta que nos lo digan; al llegar aquí ya sabemos la responsabilidad que es. El compromiso que tenemos con los aficionados, la junta directiva. Tuve otras ofertas, pude elegir, pero decidí que la mejor era la de Saprissa, es donde quería estar y no lo pensé dos veces.

“Antes de llegar ya había conversado con Fidel (Escobar, defensor panameño y compañero de Newton), una gran persona, un líder, y él me dijo: ‘aquí no se vale empatar, solo ganar’ y sé que los aficionados no perdonan”, añadió.

El excapitán morado Erick Lonis (derecha) se deshizo en elogios hacia el centrodelantero. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Cualidades

Durante la conferencia de prensa, Lonis destacó las cualidades del espigado jugador.

“Es un jugador potente, con gol, que le pega con ambas piernas, define de cabeza dentro del área con bastante facilidad. Tiene una potencia física envidiable, estuvo en los microciclos de la Selección de Panamá, y esperamos potenciarlo y que pueda ser convocado nuevamente a la selección mayor de Panamá.

“Él estaba en Israel y le tocaba regresar a ese país, pero cuando hablamos con él siempre tuvo una enorme disponibilidad de venir al Saprissa. Las negociaciones fueron complejas porque su representante estaba a un lado, y el equipo dueño estaba en otro.

“Y cuando lo llamé, un día como a las 10 de la noche, para decirle lo del contrato, me dijo: ‘Voy a ir a decirle a mi mamá’, relatando el emotivo momento en que el jugador se enteró de que sería nuevo futbolista morado.