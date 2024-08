Juan Carlos Rojas publicó mensaje para intentar calmar las aguas, ¿será que habrá fichajes?

Juan Carlos Rojas publicó un mensaje para justificar el mal momento que pasa Saprissa. (Jose Cordero)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, usó sus redes sociales para analizar el mal momento que vive el club y justificó los malos resultados.

Tras la quinta jornada del torneo de Apertura, los morados son sétimos de la tabla de clasificación, con solo siete puntos de 15 posibles, hecho que ha generado muchas críticas de la afición que hasta pide la salida de Vladimir Quesada.

Ante esta situación, el jerarca saprissista publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) para calmar las aguas, basándose en que tienen muchos lesionados.

“Si algo he aprendido durante estos años es a pensar y actuar con cabeza fría cuando más presión hay… Sí, ha sido un arranque difícil. Pero nada q en otras ocasiones no hayamos vivido y superado creces. Si bien la cantidad de lesiones es algo increíble y claramente nos ha afectado, no dudo que pronto iremos recuperando al grupo y terminaremos luchando por el penta”, aseguró.

Para concluir su mensaje, aseguró que confía en que, como en otros campeonatos, el pasado incluido, el club podrá salir de la mala racha.

“Este es un equipo fuerte, unido y que sabe sobreponerse a adversidades… Conocemos bien las claves del éxito, desde jugadores hasta dirigencia; así lo dice la evidencia reciente: ¡Viene lo bonito!”, finalizó.

El mensaje no le ha caído bien a muchos morados y es que gran parte de ellos, al igual que el técnico, pide más fichajes, algo que al parecer no está en los planes del presidente.