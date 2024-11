Juan Carlos Rojas se refirió así con respecto a las palabras de Jefferson Brenes

Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado, recordó que él mismo había expresado palabras similares a las que dijo Jefferson Brenes la semana pasada.

Rojas conversó con los medios de comunicación, en el estadio Ricardo Saprissa, en la previa del clásico, que se juega este sábado a las 8 de la noche.

Juan Carlos Rojas ya había expresado algo como lo de Jefferson Brenes. (Johan Rojas Ortega)

A Rojas le solicitaron una opinión sobre lo dicho por Brenes, luego del partido que perdieron ante Cartaginés.

“Es doloroso, la verdad. Da cólera ver algunas actitudes dentro del terreno de juego; tenemos que decirnos las cosas en el camerino, porque no se puede entrar con una actitud pésima. Creo que eso nos cuesta el partido”, manifestó ese día el volante saprissista.

Las declaraciones generaron un polvorín. El jugador fue desmentido por capitanes como Mariano Torres, quien señaló que todo está bien.

LEA MÁS: ¿Está dividido el camerino del Saprissa? Jefferson Brenes enciende las alarmas

Rojas respondió que no se iba a referir específicamente a lo de Brenes, pero luego dijo. “El día de la extensión del contrato de la Copa Promérica di un montón de entrevistas y hablé, eso fue hace varias semanas, de que el equipo no estaba bien, que estaba lejos de su pleno potencial. He visto una mejora notable, grupal e individual y vamos por buen camino”, expresó.

Jefferson Brenes, con el 6, será titular esta noche. (Rafael Pacheco Granados)

Agregó que se queda con lo que ha dicho Brenes en otros momentos, de que ya tiene impregnado el ADN.

Reconoció que el equipo está bajo mucha tensión por los resultados y que le hubiera gustado que el actual nivel, la tendencia a mejoría, hubiera llegado antes.

“Si podemos enracharnos con triunfos al hilo y llegar fuertes a semifinales, sabemos de lo que este equipo es capaz, ya lo hemos hecho”, dijo el Moradito.