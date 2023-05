Juan Carlos Rojas ya reveló que pasará con Joel Campbell en el Saprissa

Juan Carlos Rojas afirma que la negociación con Joel Campbell se cayó. (PHILIP FONG/AFP)

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, dio a entender este domingo a los medios de comunicación, previo a la final ante Alajuelense, que es casi un hecho que Joel Campbell no jugará con su club.

Al jerarca tibaseño le preguntaron de manera directa por este fichaje, por en el que también está compitiendo con Alajuelense a nivel nacional. Primero, se fue en evasivas y al final confirmó que la opción se cayó.

“Llevamos años de años de discutir los temas de fichajes bomba y al final Saprissa es el equipo que más títulos ha ganado en los últimos diez años, a pesar que no siempre ganamos los fichajes bomba.

“Ganar títulos va mucho más allá de un fichaje bomba o no. Hicimos un intento nada despreciable, pero pareciera que no va a venir acá, pero nuestro proyecto deportivo no es traer a un jugador X o Y, es levantar títulos y al final Saprissa es más grande que cualquier jugador”, destacó,

Para el presidente, no iban a poner sus finanzas en riesgo por traer un jugador y si acepta ofertas de otros lugares, será tema de él.

En Alajuelense confirmaron el jueves que hablaron con el jugador, le manifestaron su interés pero necesitan sentarse a negociar lo económico.