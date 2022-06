Juan Carlos Solano, el periodista deportivo que fue más allá y se preparó para hablar de fútbol

El periodista deportivo Juan Carlos Solano fue más allá que los colegas y se preparó académicamente en fútbol para poder analizar y ofrecer un mejor producto a los aficionados.

Juan Carlos Solano presenta Smart Futbol en TD+ aunque el horario varía, los viernes a las 9:30 de la noche generalmente lo dan. (Cortesía )

Solano tiene un programa de análisis deportivo que se llama Smart futbol y que se transmite en TD+1 y TD+2, no tiene horario fijo.

Solano es narrador de fútbol femenino, tiene todas las licencias de entrenador otorgadas por la Fedefútbol, y un curso de analista táctico que sacó con el Barcelona de España. Es periodista graduado de la Universidad Latina y se ha especializado en el deporte que más apasiona al tico.

-¿En qué consiste su programa?

- Es un espacio televisivo de análisis del fútbol, que contempla todo lo que conlleva ese deporte: lo físico, lo técnico, lo táctico y lo sicológico.

- ¿Cómo surge la idea?

- De mi sueño de estudiar fútbol. Un día me dije a mí mismo: ‘puña, soy periodista de fútbol, es mi fuerte, ¿qué tanto sé yo?’ Siempre que veía un partido me preguntaba ‘¿por qué fulanito hizo ese movimiento?, ¿qué pretendía ese técnico con esa jugada de balón parado?’. Quería tener respuestas más profundas y para eso tenía que tener herramientas.

Dice Juan Carlos que con el conocimiento que ha adquirido, técnicos como Jafet Soto o Ricardo LaVolpe están más dispuestos a hablar con él. (Cortesía )

- ¿Y qué pasó?

- Me metí a estudiar para ser entrenador de fútbol. En el 2018 empecé a sacar las licencias (tiene todas las que da la Fedefutbol) y con ese conocimiento quise hacer algo diferente para el aficionado, que no se haya hecho nunca, ¿que hace un cuerpo técnico, los asistentes, preparadores, sicológicos, médico? Los estudios me abrieron otro ángulo, vi el fútbol diferente y luego saqué un curso de analista táctico con FC Barcelona. Le soy sincero, es de los cursos más importantes que he sacado, completo, bueno.

“Tomé la decisión de salirme del molde donde se encasillan a muchos periodistas deportivos porque quería hacer las cosas diferentes”, — Juan Carlos Solano.

- Y todo eso, ¿cómo le ayudó?

- Cuando llegué a TD+ lo hice como narrador, pero luego me dieron de noviembre a acá la oportunidad del programa y claro que me ayudaron los atestados. He tenido de invitado a Erick Rodríguez, Douglas Sequeira, Paulo Wanchope y otros.

La mano derecha de Juanca es el realizador Michael Bolaños. El periodista pidió que esta foto fuera publicada en agradecimiento. (Cortesía )

-Y si no tiene invitados, ¿cómo hace?

- Como tengo las licencias y el conocimiento, entonces explico jugadas, por ejemplo, para los partidos ante Canadá, Estados Unidos y El Salvador hice los análisis y me dio mucha alegría lo que dije de Canadá, que se le podía hacer daño con juego aéreo, mostré videos y argumentos y el gol de Costa Rica fue de cabeza, de Celso Borges. Estuve atinado, la gente en tele lo ve rápido, pero para sacar un fragmento de dos minutos en la tele tengo que ver hasta tres partidos y desarmar el juego.

- ¿Cómo ve a la selección?

- Tiene muchas posibilidades de avanzar porque hay jugadores de experiencia. Algunos dirán que Nueva Zelanda tiene más colmillo en este tipo de partidos, en repechajes, pero los nuestros han enfrentado partidos de Concacaf, muchos han disputados partidos en ligas europeas con un grado de presión igual al de ese tipo de juegos. Es decir, tenemos jugadores con más experiencia en escenarios similares. Doy un 80-20 de posibilidad de avanzar.

Juan Carlos es muy deportista. (Cortesía )

-¿Si tuviera que decir en un foro internacional cómo es nuestro futbol, qué diría?

- Que el fútbol de Costa Rica va en evolución, pero lenta por la infraestructura en la que se desenvuelve. Hay buenos jugadores, algunos compañeros me han dicho que les gusta el futbolista tico porque es técnico y eso no se da en todos los países. También va lento por los formadores que son los responsables que esos jugadores lleguen como un producto terminado y no lo hacen, entonces los entrenadores de primera se devuelven a enseñar conceptos.

-Usted narra futbol femenino, ¿ve a las leonas intratables?

- Tiene todo para ser tricampeón, no le veo ningún rival. Los partidos que han empatado es porque han dejado de hacer cosas y por los goles que dejan de meter. Genera una gran cantidad de oportunidades. Mia Corbin, por ejemplo, falla mucho, lo que no pasaba con Jenie Lakip.

-¿Quién es Juan Carlos Solano?

- Un periodista deportivo de 34 años, de Dulce Nombre de Cartago, con 16 años de carrera, brinqué a radio Cartago saliendo del cole, pero he estado la mayor parte de mi carrera en Columbia. Me encantan los deportes, practico ciclismo, atletismo, mejengueo, voy al gimnasio, hago natación, me encanta leer de fútbol, de otros deportes, la literatura de motivación y superación personal y la tecnología en el fútbol. Eso me encanta.