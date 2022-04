Juan Luis Hernández enfrenta con valentía tres tipos de cáncer, parkinson y un problema cardíaco

El entrenador Juan Luis Hernández-Fuertes no le pone peros a la vida y sale adelante con sus proyectos y en la lucha por sus enfermedades. Cortesía.

El entrenador y escritor Juan Luis Hernández-Fuertes a sus 72 años está lleno de vitalidad y no permite que las distintas enfermedades que padece le apaguen las ganas de vivir.

Desde el 2014, Hernández lucha contra una serie de padecimientos. Primero fue un cáncer de próstata, luego le detectaron cáncer de colon grado 4 y con el paso del tiempo se le añadieron otros males, como el parkinson, una arritmia cardíaca y recientemente, cáncer de piel.

El fin y principio de año los vivió en su natal Madrid, acompañado de su familia, ya que tuvo que ser operado en tres ocasiones por el cáncer de piel. Primero lo operaron en varios puntos de la cara, luego en la parte superior de la nariz y la última cirugía fue en la frente.

El tratamiento para sus padecimientos los lleva fuera de Costa Rica, en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid, la capital de España. La decisión de atenderse en el extranjero la tomó porque aseguró que en el Hospital Max Peralta no lo atendieron como debía ser, cuando inició su lucha hace ocho años.

“Estoy lleno de cánceres, me tomo 18 pastillas diarias, salgo dopado permanentemente, dependiendo del dolor las tengo que repetir y tomo para todo lo que padezco.

“A esto le pongo actitud y punto, es fundamental, toda la actitud del mundo, por eso no paro. Tengo el equipo del Orión FC (que está en tercera división) ando en política, y mi medicina es la actitud. Esos cánceres no saben con quién se metieron y yo no vivo con parkinson, él vive conmigo, cuando estoy bien, el parkinson está mal”, dijo valientemente el experimentado entrenador.

A España acude cada 3 o 6 meses, dependiendo del momento en el que le asignen las citas. Afortunadamente, desde el 2015 puede sacar las citas en línea y ahora deberá viajar nuevamente en julio.

El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles es público y allí se somete a chequeos, exámenes y medicamentos para “todas las disciplinas con las que estoy luchando”.

“No hay quite”

El extécnico de Herediano, Cartaginés y la Sele confesó que aunque a veces sea molesto todo por lo que está pasando, lo enfrenta porque le encanta la vida.

“Hay que hacerlo, no hay quite, como decimos aquí, es como ir a trabajar, programas las citas, vas a analíticas (exámenes), te pinchan, te hacen pruebas, es estar un mes dedicado a eso, pero afortunadamente no hay filas cuando llegas al hospital”, agregó.

Hernández, quien vive en el residencial El Molino, en Cartago, contó que se perdió parte del tratamiento, por el tema de la pandemia.

“Tuve que ingeniármelas con algunos medicamentos genéricos, porque todo el tratamiento me lo dan allá y aquí no están las medicinas que necesito. Al ser madrileño tengo derecho al tratamiento gratis y cada vez que voy me dan medicamentos para unos seis meses”, explicó.

El también escritor dijo que allá los médicos lo felicitan por su actitud.

“Voy a vivir más que los Reyes Magos, ya negocié con ellos, en el momento en que falte Melchor yo estaré ahí”. Juan Luis Hernández-Fuertes, entrenador.

“Con el parkinson a veces siento dolores en las extremidades, es molesto, pero me olvido de ellos, no les hago caso. Cuando voy allá me quedo en mi casa en Madrid y allá comparto con mi hijo Iván y su familia.

“Acá viven mis otros hijos Patricia, Gualbert y Héctor y comparto casa con mi hija, vivo en la primera planta y aunque todos están pendientes de mí, no necesito ayuda de ellos, soy independiente gracias a Dios”, expresó.

Juan Luis (de camisa amarilla) es el presidente del partido Líderes somos todos. Cortesía.

En la política

Juan Luis quiere un cambio en la provincia de Cartago y por eso, en el 2014 fundó un partido político llamado Líderes somos todos, en en el que promueven distintas iniciativas para la comunidad brumosa.

“En el 2015 estuve esperando que me atendieran, me fui a España en carrera, para que me atendieran por el cáncer de colon y eso es parte de los programas sociales.

“No puede ser que aquí hayamos 300 mil personas haciendo una fila, gente en la calle haciendo fila como si fueran parte del paisaje, están jugando con la vida de la gente, no es un problema médico, porque los doctores son extraordinarios, es un tema de administración”, señaló.

Hernández afirmó que es un partido político sin políticos y tienen como objetivo pulsear las elecciones municipales del 2024.

“Estamos trabajando en unos 30 programas, entre consumo, adultos mayores, vialidad, jóvenes, cultura. En las elecciones pasadas hicimos una coalición con el Movimiento Libertario, para obtener diputaciones en la provincia, pero el candidato a presidente no cumplió el acuerdo.

“Hay problemas muy serios en las comunidades ”, aseguró.