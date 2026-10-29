Deportes

Juanpi Añor podría hacer historia con un logro que nunca ha conseguido

El juego entre Alajuelense y Motagua, por la semifinal de la Copa Centroamericana será este jueves, a las 8 p.m.

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Juan Pablo Añor, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, estaría a las puertas de jugar la primera final internacional de su carrera, algo que lo llena de motivación.

El venezolano se medirá al Motagua, por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, el jueves, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y el mediocampista habló de lo importante que es para él esta serie regional.

“La coloco seguro de las más importantes, porque sería mi primera final a nivel internacional. La motivación está intacta, a nivel personal y a nivel grupal”, comentó.

LEA MÁS: Juan Pablo Añor mostró su lado más humano: la llegada de su hija y la vida familiar que construye en Costa Rica

Juan Pablo Añor intentó aportar lo suyo cuando Alajuelense iba al frente en el partido ante Motagua, en la semifinal de la Copa Centroamericana.
Juan Pablo Añor dijo que si llega a la final de la Centroamericana, sería su primera final a nivel internacional. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Para Juan Pi, contar con el apoyo de aficionados en la Catedral rojinegra es clave para lograr superar el 0-0 que hicieron en la ida.

“El Morera, al igual que todo el grupo, siempre responde de la mejor manera, lo ha demostrado y desde que estoy acá, la afición siempre ha estado con nosotros, mañana (jueves) será un día muy bonito”, afirmó.

Pocos detalles

Añor fue claro en que los pequeños detalles marcarán la diferencia en el duelo y habló del papel que podría ejercer si Celso Borges no es convocado.

“En la ida, los dos equipos estuvieron bien trabajados en aspectos tácticos, fue un partido muy disputado y este equipo, desde inicio de temporada se ha caracterizado por tener un once amplio.

LEA MÁS: ¿Jugará Celso Borges ante Motagua? El volante manudo habló sobre su estado físico

Partido entre Alajuelense vs Marathón,por cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Celso Borges es duda para el juego contra el Motagua. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El fin de semana jugaron los no habituales y estuvo bien, el jugador que le toque entrar por Celso (Borges) podrá hacer un buen trabajo y lo hará como siempre lo ha hecho,” añadió.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseÓscar RamírezJuan Pablo Añor
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.