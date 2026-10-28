¿Jugará Celso Borges ante Motagua? El volante manudo habló sobre su estado físico

Celso Borges, capitán de Alajuelense, reveló qué fue lo que pasó la semana pasada, en el juego contra Motagua, por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana.

Recordemos que el jueves pasado, el 5 liguista tuvo que dejar el partido al minuto 26 y en su lugar ingresó Aarón Salazar. En conferencia de prensa, el técnico Óscar Ramírez afirmó que tuvo una molestia y que para el partido contra Pérez Zeledón no estuvo convocado.

Este miércoles, Borges contó lo que le ocurrió en el pódcast “Rojinegro querido”, que produce la LDA.

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Celso Borges, jugador de Alajuelense reveló qué le pasó el jueves pasado, en el partido ante Motagua. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué le pasó?

Esto dijo el mediocampista rojinegro sobre si estaría en el partido ante los hondureños:

“Fue la típica, que uno siente, pero no es nada grave, no me va a perjudicar mucho, es algo engañoso, hasta cierto sentido.”

“Las lesiones musculares, uno debe estar muy seguro, hay que esperar unos días, puede ser engañoso porque se puede pensar que va a estar muy bien.

“Hoy (miércoles) vamos a entrenar en la tarde, una valoración, en esto del fútbol hay que esperar hasta el último minuto, es muscular, pero hay que tener cuidado”, dijo.

El encuentro entre Alajuelense y Motagua será este jueves a las 8 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.