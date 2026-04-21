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Juego entre Sporting FC y Liberia se podría suspender por una insólita razón

El juego entre Sporting FC y Liberia está programado para las 6 de la tarde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El duelo entre Sporting FC y el Municipal Liberia, programado para las 6 de la tarde, podría suspenderse por una insólita razón.

El duelo, a jugarse en el estadio Puente Piedra, de La Argentina de Grecia, aún no ha comenzado, pero en la previa se ha dado una situación que la dirigencia de ambos clubes no previó.

“El juego puede ser suspendido por temas de uniforme, los locales están de celeste claro y Liberia de blanco. Están tratando de resolver.

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Liberia vs Sporting FC.
El juego entre Sporting FC y Liberia está programado para las 6 p.m. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

“Liberia no trajo otro uniforme al partido, Sporting tiene el otro uniforme incompleto, hay algunos jugadores convocados que no tienen”, mencionó Kevin Jiménez en su cuenta de X.

Resolviendo

En este momento, la dirigencia de ambos clubes están trabajando para resolver el inconveniente.

“En estos momentos personeros del Municipal Liberia y Sporting FC están reunidos. Pronto les daré más información”, señaló Felipe Castillo, jefe de prensa del equipo aurinegro.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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