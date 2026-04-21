Juego entre Sporting FC y Liberia se podría suspender por una insólita razón

El duelo entre Sporting FC y el Municipal Liberia, programado para las 6 de la tarde, podría suspenderse por una insólita razón.

El duelo, a jugarse en el estadio Puente Piedra, de La Argentina de Grecia, aún no ha comenzado, pero en la previa se ha dado una situación que la dirigencia de ambos clubes no previó.

“El juego puede ser suspendido por temas de uniforme, los locales están de celeste claro y Liberia de blanco. Están tratando de resolver.

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El juego entre Sporting FC y Liberia está programado para las 6 p.m. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

“Liberia no trajo otro uniforme al partido, Sporting tiene el otro uniforme incompleto, hay algunos jugadores convocados que no tienen”, mencionó Kevin Jiménez en su cuenta de X.

Resolviendo

En este momento, la dirigencia de ambos clubes están trabajando para resolver el inconveniente.

“En estos momentos personeros del Municipal Liberia y Sporting FC están reunidos. Pronto les daré más información”, señaló Felipe Castillo, jefe de prensa del equipo aurinegro.