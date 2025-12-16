Jugador de la Selección Nacional dijo adiós a la soltería y así fue su boda

El mediocampista de la Selección Nacional, Orlando Galo, dejó la soltería este domingo.

El jugador del Riga FC, de la primera división de Letonia, contrajo nupcias con su pareja, Jimena Bogantes, en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en Jacó, tierra en la que se crió el exjugador del Herediano.

LEA MÁS: Orlando Galo superó uno de los momentos más duros de su vida gracias al amor

El volante de la Selección Nacional Orlando Galo dio el sí acepto este domingo. Foto: Instagram Weddings By Mariana. (Foto: Instagram Weddings By Mariana. /Foto: Instagram Weddings By Mariana.)

La boda de Orlando Galo

El propio jugador hizo un posteo en sus redes sociales a horas del enlace, junto con su planificadora de bodas.

“Hoy comienza nuestra historia para siempre. Gracias por ser parte fundamental de este gran día”, destacó el jugador.

Orlando Galo dio el sí acepto

Uno de los invitados fue el técnico de la Selección Sub-17 femenina, Edgar Rodríguez, quien asistió al enlace y compartió en sus redes un breve momento de la ceremonia religiosa en Jacó.