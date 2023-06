Jugador de Sporting alista maletas porque jugará en el exterior

Anthony López está agradecido por la oportunidad que le dieron de irse a jugar al exterior. (Sporting FC)

Desde hace días andaba el rumor que un jugador de Sporting FC jugaría en el exterior y este jueves el club lo confirmó y dio más detalles del acuerdo.

Es el volante Anthony López, que jugará con el club guatemalteco Cobán Imperial por un año.

Pero el detalle a destacar es que López jugará con los príncipes azules en condición de préstamo, algo que no todos los días pasanen nuestro mercado de fichajes.

El cuadro paveño le dio las gracias por redes sociales por su entrega y lo esperan de vuelta con las pilas al tope, mientras que el futbolista le agradeció al club por esta oportunidad.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando, será mi primera experiencia fuera del país y espero en Dios que todo salga de la mejor manera. Le agradezco a Sporting porque fue el equipo que me ha hecho crecer en este último año y me facilitó también la salida”, agregó López.

Pero no será el único tico en ese equipo, desde hace tiempo ahí juega el portero Minor Álvarez.