El insólito chisme en el que involucraron a futbolista tico con Lionel Messi

Ariel Lassiter se pasó en abril al FC Montreal. Foto: Facebook CF Montreal

En redes sociales se lee cada cosa que uno realmente se sorprende, por ejemplo, todo tipo de chismes, muchos sin fundamento alguno, así le sucedió al futbolista costarricense Ariel Lassiter con un insólito cuentazo.

Una página de chota y memes inglés llamada Janty, con más de 200 mil seguidores, publicó un tuit que involucraba al delantero nacional con Lionel Messi, ahora que va para el Inter Miami de la MLS.

El mensaje decía: “Aparentemente este chico no quiso darle el número diez a Messi, por lo que el club le terminó su contrato”, pusieron junto a una foto de Lassiter con el astro argentino.

Sin necesidad de aclarar nada, el chisme es un disparate, primero porque el nacional salió del cuadro propiedad de David Beckham en abril, además, por si hiciera falta, el tico les respondió con ironía, pues ni siquiera usaba ese número.

Ariel Lassiter se sacudió de un absurdo chisme de Internet.

“Chicos, yo era el 11, pero igual me sacrifico para que otros puedan disfrutar de la grandeza”, tiró.

La respuesta de Lassiter pegó tanto que la página borró el tuit en el que se la pelaron, no sin antes que otra página aún más famosa y grande como Out Of Context Football, con 3.3 millones de seguidores en Twitter, pusiera un pantallazo del pacho.