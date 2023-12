Youstin Salas dice sin tapujos cómo le gustaría que termine la final entre Alajuelense y Real Estelí

Youstin Salas es de los jugadores que van hasta el final por el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Youstin Salas es de los jugadores del Deportivo Saprissa que dice las cosas cómo son y lo dejó claro en una pregunta de La Teja sobre Liga Deportiva Alajuelense y la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En el Media day organizado por la Unafut, previo a las seminfinales, le preguntamos si prefiere ver campeón a Alajuelense o al Real Estelí el próximo martes y su respuesta le sorprenderá a más de un morado envenenado.

“Por ahí el que es fanático le gustaría que Alajuelense pierda, pero también es bueno para el país que ellos ganen un título porque pone en alto a Costa Rica, va más por eso, es nuestro archirrival, pero ellos están ahí por méritos propios y se lo han ganado y desearles lo mejor”, respondió Delfín.

Resalta liderazgo de Mariano

En donde no pegó el frenazo el jugador morado para responder fue sobre la polémica que rodea a Mariano Torres por los aparentes insultos racistas contra Freddy Góndola, solo lo respaldó por el liderazgo que da dentro y fuera de la cancha.

“Es un tema que como futbolistas se nos sale de las manos, a nosotros no nos compete porque no podemos opinar, decir si fue o no, en mi caso estaba con la Selección Nacional y no sabría decirte de lo ocurrido.

“Sí le puedo decir que Mariano Torres es una gran persona, es uno de los mejores líderes que he tenido, la palabra ‘líder’ le queda en su máximo esplendor, lo que pase afuera se queda ahí y nosotros como grupo nos encerramos para seguir adelante”, respondió el futbolista.