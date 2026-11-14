Jugador del Saprissa en el ojo del huracán tras polémica en redes sociales: ¿qué pasó?

Bancy Hernández vuelve a estar en el ojo de la polémica por responderle a un creador de contenido de Nicaragua tras el triunfo de su selección por 1-2 ante Monserrat.

Pacheco Jefers cuenta con más de 23 mil seguidores en TikTok y realizó un video acerca del partido de su selección, en el que le tiró muy duro al jugador del Saprissa a pesar del sufrido triunfo.

Bancy Hernández tuvo una discusión en TikTok con creador de contenido. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

“Monserrat nos pegó un baile, pese a jugar con un hombre más desde el minuto 17. Ahora sí se entiende a los de Saprissa, con justa razón el porqué critican a Bancy Hernández”, expresó el pinolero.

“Jugadores que ya no tienen que ser titulares en la selección, aunque se enojen conmigo: Bancy Hernández no tiene que ser titular; ahora sí entiendo a los aficionados del Saprissa”, añadió Pacheco.

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La situación parece que no le agradó al futbolista tibaseño que le respondió al aficionado:

“Bueno, profe Juan Cruz (técnico de Nicaragua), me largo”, escribió junto a caritas riéndose y otra llorando.

En los comentarios siguientes, muchos aficionados le tiraron al saprissista, diciendo que le responde al tiktoker, pero que a la prensa de Costa Rica no.

Bancy tuvo una discusión en TikTok con aficionado de Nicaragua. (Pacheco Jefers/Pacheco Jefers)

“Yo le respondo a quien yo quiera”, junto a un emoji tirando un besito, en un claro tono sarcástico por parte del morado.

Bancy ha sido muy criticado por la hinchada de Tibás, y encima fue expulsado en el último partido, por lo que se perderá los dos últimos encuentros de la fase regular de la Apertura 2026.