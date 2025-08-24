Deportes

Jugador que Alajuelense envió a la Liga de Ascenso vivió un día inolvidable en el Morera Soto

El volante sufrió una dura lesión y en este momento juega para la segunda división

Por Yenci Aguilar Arroyo
Kevin Cabezas se reencuentra con el fútbol con Sarchí y uno de sus propósitos es regresar a Primera División pronto.
Kevin Cabezas regresó al estadio Alejandro Morera Soto y vivió un día inolvidable en la casa de su antiguo club. Instagram Kevin Cabezas. (Kenneth Studios/Fotografía)

El volante Kevin Cabezas regresó al estadio Alejandro Morera Soto, meses después de quedar fuera de Alajuelense.

El muchacho quedó fuera del equipo rojinegro, luego de superar su fractura de tibia y peroné, que sufrió en setiembre del año pasado y se incorporó al equipo de Sarchí, que juega en la Liga de Ascenso.

El sábado anterior, el equipo que dirige José Miguel Cubero enfrentó al Inter San Carlos en la Catedral, equipo al que derrotó por marcador 2-0 y esto escribió Cabezas en sus redes luego del encuentro contra los norteños.

“Casi un año después de la lesión tuve mis primeros minutos reales y sin molestias que me limiten jugar libremente, gracias a Dios.

“Estamos de vuelta. Con más fuerza, más ganas y con mi motivación más grande conmigo (haciendo alusión a su bebé). De la mano de Dios y mi familia con mucho futuro por delante”, destacó en su perfil de Instagram.

Kevin CabezasAlajuelenseSarchíLiga de Ascenso
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

