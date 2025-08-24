Jugador que Alajuelense envió a la Liga de Ascenso vivió un día inolvidable en el Morera Soto

Kevin Cabezas regresó al estadio Alejandro Morera Soto y vivió un día inolvidable en la casa de su antiguo club. Instagram Kevin Cabezas. (Kenneth Studios/Fotografía)

El volante Kevin Cabezas regresó al estadio Alejandro Morera Soto, meses después de quedar fuera de Alajuelense.

El muchacho quedó fuera del equipo rojinegro, luego de superar su fractura de tibia y peroné, que sufrió en setiembre del año pasado y se incorporó al equipo de Sarchí, que juega en la Liga de Ascenso.

El sábado anterior, el equipo que dirige José Miguel Cubero enfrentó al Inter San Carlos en la Catedral, equipo al que derrotó por marcador 2-0 y esto escribió Cabezas en sus redes luego del encuentro contra los norteños.

LEA MÁS: Kevin Cabezas contó qué es lo que más le endulza la vida tras el sinsabor de dejar Alajuelense

“Casi un año después de la lesión tuve mis primeros minutos reales y sin molestias que me limiten jugar libremente, gracias a Dios.

“Estamos de vuelta. Con más fuerza, más ganas y con mi motivación más grande conmigo (haciendo alusión a su bebé). De la mano de Dios y mi familia con mucho futuro por delante”, destacó en su perfil de Instagram.