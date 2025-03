Kevin Cabezas contó qué es lo que más le endulza la vida tras el sinsabor de dejar Alajuelense

Kevin Cabezas regresó a las canchas el domingo jugando para Sarchí en la Liga de Ascenso. Instagram Kevin Cabezas. ( Instagram Kevin Cabezas. /Instagram Kevin Cabezas.)

Kevin Cabezas tardó seis meses y 16 días para volver a una cancha de fútbol, tiempo que además del dolor físico y emocional le costó otras cosas importantes, como su espacio en Alajuelense, club del que además es aficionado.

El exjugador rojinegro y ahora de la Asociación Deportiva Sarchí, club con el que jugó el domingo ante San Carlos FC, encontró en Paulo, su hijo, su mayor motor.

“Lo más difícil fue el hecho que un día te sentís superbién, que has avanzado bastante y al siguiente que has tocado fondo. Te motivás y al otro te sentís horrible, eso fue lo más complicado, es muy duro, fue lo más complicado, pero también es parte dé y tratar de superar esas cosas es lo que hace a uno que salga adelante de la mejor manera. Que no sea tan fácil es lo que hace que uno salga más fuerte”, explicó Kevin en entrevista con La Teja.

Cuando el jugador fue contratado por el cuadro rojinegro, en enero del 2024, le cumplió el sueño al niño que iba al estadio de la mano de su papá y que sentía mucha pasión por esos colores, fue como tocar el cielo con las manos.

Kevin peleaba por un lugar, en marzo, cuando llegó Alexandre Guimaraes al plantel, empezó a tener más oportunidad y acabó jugando el Clausura 2024.

Para el siguiente semestre, con la llegada de refuerzos en la media cancha perdió protagonismo, pero la estaba pulseando, hasta que llegó el 4 de setiembre del 2024, día que lo cambió todo.

En un partido del Torneo de Copa ante Escorpiones de Belén, un hachazo del jugador Keyshan Hurtado le fracturó la tibia y el peroné, un momento muy duro para todos y que a la larga, fue su adiós del cuadro rojinegro.

“Claro que sí me queda un sinsabor, la verdad sí quería, porsupuesto, que las cosas fueran muy diferentes de mi parte, quería dejar la huellita de una forma más buena, pero las cosas son como son y al final a veces uno no tiene el control de las cosas, por esa parte trato de estar tranquilo, sí creo que pude haber hecho muchas cosas, pero se salía de mis manos. A cualquiera le hubiera gustado ser campeón teniendo minutos, pero a veces el fútbol es así.

“Al Kevin niño, que soñaba llegar a jugar en la Liga, se le cumplió un sueño y eso me deja superorgulloso, pero conforme fui madurando y aprendiendo, mi forma de ser, soy competitivo, trato de ser ambicioso y por eso quería que fuera de una buena forma, aunque al final sí, llegué a un lugar que muchos desean llegar y no se les da la oportunidad”, destacó.

Kevin Cabezas se queda con el hecho que pudo cumplir el sueño de jugar en Alajuelense, su equipo de toda la vida. (Prensa Alajuelense)

Aunque deportivamente las cosas no salieron, Cabezas les agradece mucho a los manudos que se encargaron de su recuperación con mucha dedicación y profesionalismo, brete que hoy le da mucha confianza para volver al campo.

“En eso fue algo de primer nivel, muy agradecido con la institución, más que todo con don Joseph (Joseph, presidente de la Liga) y la gente de fisioterapia que me trató. Me trataron prácticamente con lo mejor de lo mejor, eso me deja muy tranquilo, tengo muchas cosas por trabajar que son normales, principalmente de preparación física, pero ahora mentalmente estoy muy tranquilo que no voy a tener ningún problema con la lesión o recaída, pues hice lo que tenía que hacer”.

En casa, eso sí, Kevin encontró un motivo para recuperarse y volver a jugar, ayudar a su familia y retomar su sueños, su hijo Paulo, que en el momento de la lesión tenía apenas un mes de nacido y hoy ya tiene más de siete.

“Es la principal motivación que tengo, todos los días uno se levanta pensando en cómo tratar de hacer las cosas bien para que él tenga lo mejor, al final ese sentimiento, esa motivación es lo mejor que hay en este mundo, cualquiera que sea padre entenderá eso y porqué lo digo”, añadió.

Kevin Cabezas planea su regreso a primera división

Kevin Cabezas no le cierra la puerta a la idea de un día volver a Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Con Sarchí esperaba acabar el torneo y para el otro semestre ver qué opciones encuentra en la primera división, categoría en la que debutó con Liberia, en el 2023, y luego se fue para el León.

“Tratar de volver a la primera división lo mejor posible, es mi objetivo más claro y cercano en lo personal, tengo otros objetivos también, marcar diferencia, llegar a la Selección, pero el de ahora, es volver de la mejor manera posible a la primera”.

Tener un buen rendimiento y mostrar las cosas por las que una vez la Liga ya se fijó en él, es la ambición que tiene para pulsear volver al equipo de sus amores.

“Yo no le cierro las puertas a ningún lugar, la Liga obviamente siempre será un lugar especial para mí, pero así como estuve en Liberia y Carmelita (en segunda división) uno siempre tiene que dejar las puertas abiertas en todos los lugares”.

Los malos momentos quedaron atrás, los huesos rotos sanan y ahora con muchas motivaciones de por medio, Kevin más que una revancha, lo que quiere es recuperar el tiempo perdido y demostrar que su voluntad sí es inquebrantable.