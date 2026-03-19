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Jugador tico fue parte de los que le arruinaron una noche histórica a Messi en el Inter Miami

Inter Miami quedó fuera de la Concacaf tras empatar 1-1 ante Nashville en la noche que Messi llegó a los 900 goles

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Por Eduardo Rodríguez

Lionel Messi y el Inter Miami fracasaron de forma descomunal en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville del tico Warren Madrigal tras empatar 1-1.

El exastro del Barcelona, a los 7 minutos, anotó el gol 900 en su carrera, y todo parecía que se acomodaba para el Inter Miami.

Warren Madrigal disputa el balón con Lionel Messi. Además, Matthew Corcoran también trata de ayudarle al tico, en el partido entre Nashville e Inter Miami, en Concachampions.
Warren Madrigal y su club eliminaron a Messi y el Inter Miami el día del gol 900 del argentino (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

Con Warren Madrigal, quien estuvo 58 minutos en cancha como estelar, los visitantes ocupaban un tanto para clasificar por esa regla, y a los 74 de juego el argentino Cristian Espinoza iba a arruinarle la noche a Lionel.

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El Inter, que es el actual monarca de la MLS, se quedó en el camino tras el 1-1, por lo que Messi tendrá un amargo recuerdo de su histórico gol 900 en el que, con un jugador de Costa Rica en cancha, lo eliminaron del certamen más relevante del área.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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