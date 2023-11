Jugadora de Alajuelense se inspira en el espíritu ganador de Wilmer López para afrontar el clásico

Esa motivación que le ha dado Wilmer ayudó a que Carolina Miranda ya conozca lo que es quedar campeona con las Leonas. Foto: Instagram.

Las Leonas de Liga Deportiva Alajuelense entraron en la recta final de la primera fase del torneo Clausura 2023, y su objetivo es claro, tomar el liderato y la prueba más ruda la tendrán este sábado contra el Deportivo Saprissa en el clásico femenino.

Esto lo tiene muy claro la atacante mexicana de la Liga, Carolina Miranda, quien en el podcast de La Teja “Entre Leones”, confesó como la influencia ganadora de su técnico Wilmer López ha sido clave en su proceso dentro del club.

“Una semana de clásico siempre se vive diferente, más que todo por el cuerpo técnico. Nosotras (jugadoras) vamos con la mentalidad que los clásicos se ganan y no importa cómo vayan los equipos en la tabla, esos partidos siempre son a muerte.

“Yo, verlo a él (Wilmer López) antes de cada clásico, era entender lo que significaba ganar cada juego ante Saprissa, eso se gana, así que quien esté caminando va para afuera, no podemos dar un balón por perdido, yo empecé a sentir ese sentimiento gracias a él.

“Él ama jugar al fútbol y lo transmite con una alegría que no es como de estrés, sino que lo disfrutemos y que nosotros sabemos de lo que somos capaces, y él nos entiende perfectamente”, detalló.

Las manudas están a tres puntos de Sporting en la clasificación general, por eso el duelo contra las archirrivales tendrá un picante extra, por ello apostarán al aspecto mental para llegar fuertes al juego.

Parte de ese apoyo lo han recibido del equipo masculino, que les ha echado una mano para que dejen a la institución en lo más alto.

“Cuando ellos pierden un clásico, todos perdemos, a todos nos duele y en el CAR se siente una vibra de que no podemos estar como si nada. Ellos nos tratan muy bien, de repente nos dan consejos, hay mucho apoyo interno”, comentó.

Adaptación ruda

La azteca vive su primera experiencia fuera de su tierra natal, y muchos dirán que el cambio es sencillo, pero no ha sido así para Carolina, quien en vez de agüevarse, lo toma como aprendizaje.

“Estoy viviendo en el hotel del CAR y la adaptación me costó más de lo que me imaginé, porque nunca había salido de mi país. Por ejemplo, pese a que hablo español, es muy diferente al de Costa Rica; al principio no les entendía muchas palabras. Con la comida, extraño los tacos, pero los platillos ticos me han encantado, la gente me ha tratado increíble”, detalló.

El juego entre manudas y moradas será este sábado, a las 7 p. m., en el estadio Morera Soto en transmisión de TD+.