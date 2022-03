Jugadora de Pococí: “Si queremos que nos apoyen no podemos jugar a puerta cerrada”

Saprissa vs Suva Sports. Estadio Ricardo Saprissa. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

La defensora Judith Rocha, del Municipal Pococí, respeta pero no comparte el hecho de que hayan clubes que jueguen a puerta cerrada, como lo hizo Saprissa el fin de semana, cuando recibió a Suva Sports, en el Ricardo Saprissa.

El Sapri manifestó que la decisión se tomó únicamente para el juego contra las generaleñas y afirmaron que lo hicieron tomando en cuenta la inversión de recibir a los aficionados versus la cantidad de seguidores que llegan a la Cueva, los cuales se perdieron de un gran espectáculo, pues las moradas ganaron 9-0.

Rocha tiene 23 años y estudia Administración de Empresas. Ella se encargó de elaborar el protocolo de regreso de aficionados del fútbol femenino y coordina el ingreso del público al estadio Ebal Rodríguez cuando juega Pococí.

Judith contó que recurren a varias alternativas para sacar la tarea en cada partido y considera que aunque hayan juegos más atractivos que otros y clubes con más recursos, los equipos femeninos deberían jugar siempre con gente.

“La verdad es que no justifico el hecho de que se juegue a puerta cerrada en el fútbol femenino. Las jugadoras necesitan sentir el apoyo de los aficionados, si queremos más apoyo no podemos tomar esta clase de decisiones.

“He visto que a la Liga se le apoya mucho y equipos grandes como Saprissa, Heredia, Sporting y Dimas Escazú tienen la responsabilidad de abrir estadios y que a través de ellos se visibilice el fútbol femenino. A los equipos no tradicionales les cuesta más, pero siempre habrá una manera para que los clubes apoyen a sus jugadoras”, expresó.

Pococí ha jugado contra Alajuelense y Pérez Zeledón y contó que contra las leonas recibieron la mayor cantidad de aficionados, más de 400, en un escenario que les permite albergar 1.600 personas.

“Aunque sea poca la presencia de aficionados, si usted al minuto 70 no tiene piernas y escucha a los aficionados decirle a una que sí se puede, eso le da coraje, al ver la grada te da un motivo, un plus que me motiva y me hace sentir que sí puedo”, manifestó.

Judith contó que las jugadoras de ligas menores y sus familias son quienes colaboran en aspectos operativos en cada juego, así no incurren en gastos que no pueden cubrir.

“Las muchachas nos ayudan como junta bolas, acomodan a las personas, echan alcohol en gel en las entradas, verifican los códigos QR y con eso nos ahorramos bastante dinero.

“Con el profesor Jimmy (Núñez, técnico de Pococí) tomamos la decisión de buscar cómo abrir el estadio, aunque sean pocas personas nos ayudan mucho”, afirmó.

Pococí recibió unas 400 personas para el juego contra Alajuelense. Twitter LDA.

Respaldo

El gerente deportivo de Pérez Zeledón, Fernando Paniagua, manifestó que de momento no han pensando en que el equipo juegue a puerta cerrada.

“La junta directiva ha dado un gran apoyo al equipo femenino, no solo con las familias de las jugadoras, los aficionados están anuentes a apoyar a las muchachas.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme, lo queremos manejar de la manera más profesional y por eso se contrata seguridad, que las jugadoras sientan el respaldo. Todos los equipos quisiéramos jugar como juega Alajuela, con esa gran cantidad de aficionados, pero para Pérez Zeledón es duro y para todos los equipos”, destacó.

Para Paniagua, planificar un juego tiene un costo, pero por eso tocan puertas a sus patrocinadores.

“La junta directiva tiene la perspectiva de darle al equipo el espacio que se merecen. Cada entrada en nuestro estadio tiene un costo de dos mil colones.

“En nuestro caso, estamos haciendo un esfuerzo monumental en la profesionalización del fútbol femenino, lo que hagan los demás clubes, pues sus razones tendrán, pero si tomamos la decisión de jugar a puerta cerrada es porque no hay manera de que podamos hacerlo con aficionados”, recalcó.

Víctor Alfaro, presidente de Uniffut fue claro en que cada equipo decide cómo desea jugar los partidos.

“Nosotros tratamos de apoyarlos; sin embargo, en decisiones de ellos no nos metemos. Hemos hecho los trámites necesarios para que hayan aficionados en los estadios, pero los equipos tienen la última palabra, son asociaciones independientes y no queremos hablar del tema”, destacó.

Alfaro respalda la presencia de público en los reductos deportivos.

“Un juego sin aficionados es como un jardín sin flores, el miércoles anterior estaba en el juego entre Alajuelense y Herediano y era extraordinario ver la cantidad de aficionados en el estadio, pero los clubes tienen sus razones.

“Nosotros organizamos los torneos, estamos encantados con la presencia de aficionados, Saprissa tiene un gran protocolo para la presencia de aficionados, pero si jugaron a puerta cerrada tienen sus razones”, dijo.