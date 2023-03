Jugadora de Saprissa sobre el clásico: “Es un partido diferente a todos los demás”

María Paula Elizondo dice que llega al clásico motivada por el buen momento que vive el equipo. Cortesía.

María Paula Elizondo, lateral del Deportivo Saprissa, se prepara para enfrentar un nuevo clásico con la motivación del buen momento que viven las moradas y con la esperanza de que este torneo finalmente volverán a celebrar un título.

Elizondo llegó al cuadro morado hace ya nueve años y ha estado en tres de los cuatro títulos nacionales que han cosechado las moradas, en 2014, 2015 y 2018, y reconoce que ya es hora que el Monstruo vuelva a estar en lo más alto del fútbol femenino.

“Ha pasado un buen rato desde que no quedamos campeonas, me emociona mucho y me da mucha motivación poder alcanzar un nuevo título. Llevamos rato de no tener uno y siento que con el equipo que tenemos y la forma en la que hemos venido trabajando, se puede lograr”, comentó.

El juego entre Saprissa y Alajuelense será este martes, a las 8 de la noche en el Morera Soto, y se transmitirá por TD Más.

La Zurda vive en Moravia con su mamá, doña Paula Herrera. Cortesía.

Sí se puede

La Zurda contó que la semana larga les permitió afinar detalles importantes de cara al encuentro contra las leonas, tanto en cancha como en video.

“El clásico es un partido diferente a todos los demás, es un partido en el que nos jugamos el liderato, es muy importante, lo veo como un partido complicado, como han sido todos, vamos a enfrentar a un gran rival.

“El liderato nos mantiene tranquilas, el estar ahí, no haber perdido un solo partido nos mantiene tranquilas; sin embargo, esto genera un poco de presión por querer mantenernos arriba, pero es una presión buena y lo estamos disfrutando bastante, vamos a trabajar por seguir igual para mantenernos en esa posición”, comentó.

A diferencia de hace unos meses, el Sapri camina bien en la tabla, es el líder con 15 puntos y María Paula explicó la clave del éxito de las moradas.

“Creo que principalmente las incorporaciones al equipo, la base en este momento se mantiene, ha aguantado desde hace muchos años, pero las incorporaciones de las compañeras y el entrenador siento que nos llegó a darle el impulso para jugar bien y gustar, que es una de las cosas más importantes para mantenernos en el primer lugar”, dijo.

María Paula Elizondo trabaja en la Fundación Saprissa. Cortesía.

Motivación

Hace unas semanas, María Paula participó en un microciclo que organizó la entrenadora de la Selección Mayor, Amelia Valverde, y esto marcó el regreso de la defensora a la Nacional después de dos años.

“Me llena de mucha motivación y felicidad, es algo que vengo trabajando dede hace varios años, volver a la Selección. Ese llamado me impulsa a seguir haciendo las cosas bien y espero seguir siendo convocada, con la opción de ir al Mundial”, relató.

Importante brete

María Paula trabaja en la Fundación Saprissa, como asistente de proyectos. Entrena por las madrugadas y luego se va a su casa, en Moravia, para hacer teletrabajo.

“Manejo la parte financiera de la fundación y la realización de los proyectos. Me encanta mi trabajo, es bastante chiva tener contacto con los chicos, uno aprende muchas cosas buenas de ellos y nosotros normalmente trabajamos los sábados con ellos”, comentó.

Cuando tiene un tiempo libre, la Zurda pasa el tiempo con su mamá, doña Paula Herrera. También ve tele, va al cine y juega FIFA en el PlayStation.